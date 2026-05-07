Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nachrichtenlage zu den Entwicklungen am Persischen Golf, vor allem auch die aus der US-amerikanischen Administration, sind widersprüchlich, so die Analysten der Helaba.Während der Präsident den militärischen Geleitschutz für die Passage der Straße von Hormus aussetzen wolle, um die "Fortschritte" in den Verhandlungen mit dem Iran nicht zu gefährden, habe Minister Rubio verkündet, die Operation, um Handelsschiffe zu schützen, stehe im Fokus. Die Finanzmärkte hätten gleichwohl überwiegend positiv reagiert. Mit den spürbar sinkenden Ölnotierungen hätten Aktien, Renten und der EUR/USD-Kurs zulegen können. Die Warnungen der Bundesbank, wonach der Iran-Krieg die konjunkturelle Erholung zunehmend abwürge, seien folgenlos geblieben, würden aber deutlich machen, dass die Wette der Akteure auf eine Folge von EZB-Zinserhöhungen ab der Jahresmitte risikoreich sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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