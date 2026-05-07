Zum neuen Modelljahr hat der Nissan Ariya ein leicht angepasstes Design erhalten - und auch neue Funktionen wie Vehicle-to-Load und integrierte Google-Dienste. Eines ändert sich mit der kleinen Modellpflege aber nicht: Der recht hohe Preis. Der überarbeitete Ariya ist auch zum neuen Modelljahrgang immer noch als solcher zu erkennen - es ist kein großes Facelift, sondern eher ein Bündel an mehreren kleinen Anpassungen am Design. An der neu gestalteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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