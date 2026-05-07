Die Toyota-Edelmarke Lexus hat ein neues Elektro-SUV namens Lexus TZ vorgestellt, das auf dem kommenden Toyota Highlander BEV basiert. Doch während der elektrische Highlander vorerst nur für den US-Markt gedacht ist, soll der Lexus TZ bereits nächstes Jahr auch nach Europa kommen. Der japanische Autokonzern Toyota hat im Februar eine Elektroversion seines großen SUV-Modells Highlander für Nordamerika vorgestellt, die Ende des Jahres in den Verkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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