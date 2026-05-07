Puchheim bei München (ots) -Neue Bewertungsinitiative adressiert regulatorische Lücken und schafft die Grundlage für einen sicheren Markthochlauf humanoider RobotikHumanoide Roboter halten mit rasanter Geschwindigkeit Einzug in Industrie, Logistik und Dienstleistungsbranchen. Trotz dieses Innovationsschubs fehlt es bislang an harmonisierten Sicherheitsstandards für ihren Einsatz. SGS-TÜV Saar positioniert sich vor diesem Hintergrund gezielt als Vorreiter für die Sicherheitsbewertung humanoider Roboter und setzt neue Maßstäbe für deren sicheren und rechtskonformen Einsatz.Mit einem erweiterten und integrierten Leistungsportfolio bündelt SGS seine Expertise in Funktionaler Sicherheit, Risikobeurteilung, KI-Bewertung, Cybersecurity und Halbleiterzertifizierung - und setzt damit neue Maßstäbe für Sicherheit und Vertrauen in einer der dynamischsten Zukunftstechnologien."Humanoide Roboter werden in den kommenden Jahren einen ähnlichen Technologiesprung auslösen wie einst die industrielle Automatisierung - allerdings mit deutlich höheren Anforderungen an Sicherheit und Verantwortung", sagt Martin Schmidt, Global Manager Functional Safety SGS Group. "Unser Anspruch ist es, diesen Markt aktiv mitzugestalten: Wir kombinieren etablierte Normen mit neuesten Erkenntnissen aus KI, Robotik und Halbleitertechnologie und schaffen damit belastbare Sicherheitsnachweise dort, wo Regulierung heute noch an ihre Grenzen stößt."Strategische Antwort auf einen wachsenden Regulierungs- und HaftungsdruckWährend humanoide Roboter zunehmend komplexe Aufgaben übernehmen, steigt zugleich der Druck auf Hersteller, Integratoren und Betreiber, Sicherheitsrisiken belastbar nachzuweisen. Autonome Bewegungen, lernende Systeme und dynamische Mensch-Roboter-Interaktionen sind bislang nur fragmentarisch geregelt. Aktuelle Tests zeigen jedoch deutlich: Kollisionen, Stürze oder Fehlfunktionen können reale Gefährdungen darstellen - teilweise mit Kräften oberhalb der menschlichen Schmerzgrenze.SGS-TÜV Saar adressiert diese Herausforderungen mit einer systematischen Sicherheitsbewertung entlang des gesamten Lebenszyklus humanoider Roboter. Grundlage bilden etablierte internationale Normen wie ISO 12100, IEC 61508 und ISO 13849, erweitert um spezifische Bewertungen für moderne Robotik- und KI-Systeme.Ganzheitlicher Bewertungsansatz für humanoide RobotikDas neue Angebot von SGS-TÜV Saar geht bewusst über klassische Sicherheitsprüfungen hinaus. Bewertet werden unter anderem:- autonome und unvorhersehbare Bewegungen in offenen Umgebungen- Kollisionen durch unzureichende Personen- oder Situationserkennung- Instabilität und Sturzrisiken- Fehlverhalten durch Software-, KI- oder SystemfehlerDarüber hinaus prüft SGS-TÜV Saar die Wirksamkeit risikomindernder Maßnahmen wie multimodale Sensorik, Sensorfusion, KI-gestützte Situationsbewertung, die Begrenzung von Geschwindigkeit, Kraft und Arbeitsraum sowie robuste Notfall- und Stoppstrategien.Fokus auf KI, Cybersecurity und Halbleiter als EnablerEin zentrales strategisches Differenzierungsmerkmal ist die tiefe Integration von KI-, Cybersecurity- und Halbleiterbewertungen. Humanoide Roboter sind in hohem Maße von sicherheitskritischen Halbleitern, KI-Beschleunigern und komplexen Softwarearchitekturen abhängig.SGS-TÜV Saar bewertet diese Komponenten ganzheitlich - von Funktionaler Sicherheit auf Hardware- und Softwareebene über Cybersecurity nach IEC 62443 bis hin zur KI-Zertifizierung nach ISO/PAS 8800 und ISO/IEC TS 22440. Damit adressiert der Prüfkonzern gezielt neue systemische Risiken wie Manipulation, Datenmissbrauch oder unerwartetes Verhalten lernender Systeme."Sicherheit in der humanoiden Robotik entsteht nicht auf Komponentenebene, sondern im Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik, Software und KI", betont Martin Schmidt. "Genau hier setzen wir an - mit einem integrierten Ansatz, der technische Tiefe mit regulatorischer Klarheit verbindet."Sicherheit als Schlüssel für Marktfähigkeit und AkzeptanzMit seiner strategischen Neuausrichtung verfolgt SGS-TÜV Saar ein klares Ziel: Sicherheit als entscheidenden Enabler für den erfolgreichen Markthochlauf humanoider Roboter zu etablieren. Unternehmen profitieren von belastbaren Nachweisen, reduzierten Haftungs- und Reputationsrisiken sowie einer schnelleren Markteinführung. Gleichzeitig wird das Vertrauen von Kunden, Partnern und Aufsichtsbehörden nachhaltig gestärkt.SGS-TÜV Saar versteht sich dabei nicht nur als Prüfdienstleister, sondern als aktiver Gestalter eines Zukunftsmarktes - von der frühen Risikoanalyse über Trainings und Entwicklungsbegleitung bis hin zur Zertifizierung komplexer humanoider Robotersysteme.Über SGS-TÜV SaarDie SGS-Gruppe Deutschland und der TÜV Saarland e. V. fördern den industriellen Fortschritt in Deutschland. Im Rahmen des Joint Ventures SGS-TÜV Saar stehen sie für technische Kompetenz, Produktivität und schnelle Markteinführung. Die Dienstleistungen von SGS-TÜV Saar konzentrieren sich auf die Gewährleistung von Qualität und kompromissloser Sicherheit bei Anlagen, Fahrzeugen, Produkten oder Prozessen sowie auf die Bereitstellung neuer Lösungen für die Zukunft: Funktionale Sicherheit, Homolgation oder E-Mobilität.Pressekontakt:SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KGHeidenkampsweg 99D-20097 HamburgE-Mail: de.presse@sgs.comwww.sgs.com/de-deOriginal-Content von: SGS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53817/6270442