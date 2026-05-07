Mainz (ots) -TikTok-Star Noel Robinson folgen Millionen Menschen weltweit: sein Leben dreht sich um seine Leidenschaft für das Tanzen und den Kampf um Reichweite und Relevanz. "37°" zeichnet Noels kometenhaften Aufstieg nach, begleitet ihn bei seinen Reisen in die ganze Welt und wirft einen unverstellten und exklusiven Blick hinter die Kulissen eines der erfolgreichsten Content-Creatoren Deutschlands. Die Reportagereihe "Hype - die Noelgoescrazy-Story" von David Robinson und Nikolaus Wirth umfasst vier Teile: drei 20-minütige Filme mit den Folgentiteln "Fame", "Struggle" und "Exit" ab Montag, 27. April 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal sowie die 30-minütige TV-Reportage "37°: Hype - die Noelgoescrazy-Story" am Dienstag, 12. Mai 2026, 22.15 Uhr, im ZDF.Die Geschichte von Noel Robinson beginnt in München, wo er in einfachen Verhältnissen als Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers aufwächst. Als Jugendlicher entdeckt er seine Leidenschaft für das Tanzen und beginnt, eine Social-Media-Karriere zu starten. Als "Noelgoescrazy" begeistert er auf TikTok in kurzer Zeit unzählige Menschen. Seine Mischung aus Tanz- und Prankvideos trifft einen Nerv. Robinson beginnt damit, auch in Ländern wie Indonesien, Ägypten und Brasilien Videos zu produzieren, die seine Bekanntheit noch einmal steigern. Allein auf TikTok folgen ihm inzwischen mehr als 44 Millionen Menschen, darunter Promis wie Jason Derulo und Neymar. Doch Robinson merkt schnell, dass der Hype auch Schattenseiten hat: ein Leben aus dem Koffer, immer getrennt von Freunden und Familie, das Gefühl, vom Algorithmus der sozialen Medien getrieben sowie rassistische Anfeindungen und Hass im Netz wie im realen Leben ausgesetzt zu sein.Filmemacher und Autor David Robinson, Noel Robinsons Schwager, hat ihn mehr als drei Jahre lang begleitet. Gemeinsam mit Co-Autor Nikolaus Wirth führte er Interviews mit der Familie, engen Freunden und Wegbegleitern sowie anderen Content-Creatoren und Branchenkennern. Zusammen mit exklusivem Material aus Noel Robinsons Kindheit und Jugend ist so ein umfassendes Porträt eines der erfolgreichsten TikTok-Stars Deutschlands entstanden.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Magda Huthmann, huthmann.m@zdf.de, Telefon: 06131 - 70-12149, und Christina Betke, Telefon 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Ausführliche Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-hype-die-noelgoescrazy-story)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen alle Folgen als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-hype-die-noelgoescrazy-story) bereit (nach Log-in).- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (@zdf37grad) (https://www.instagram.com/zdf37grad/) bei Instagram- 37grad (@37grad) (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE) bei TikTok- 37° bei YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6270436