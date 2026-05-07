Die Aktie von Hut 8 setzt zum Höhenflug an. Am Mittwoch sprangen die Papiere des Unternehmens um 35 Prozent nach oben. Der Grund: Ein massiver Leasing-Vertrag über 9,8 Milliarden Dollar für ein neues KI-Rechenzentrum. Die Anlage im texanischen Nueces County ist speziell auf die Rechenarchitektur von NVIDIA zugeschnitten.Der Deal markiert die erste Phase der Kommerzialisierung des "Beacon Point"-Campus. Ein namentlich nicht genannter Mieter wird die Infrastruktur nutzen, um KI-Modelle zu trainieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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