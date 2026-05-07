Frankfurt am Main (ots) -Auf dem Sportplatz, im Chor oder zur Fastnacht: Tausende Menschen engagieren sich für ein vielfältiges Leben in Hessen. hr3 unterstützt sie vom 11. Mai bis 05. Juni mit der Aktion "Der hr3-Vereinsfrühling". Mitglieder können für ihren Verein 1.000 Euro erhalten, gestiftet von Mainova.Ohne Vereine geht nichts in Hessen. Hier begegnen sich Menschen, die ihre Hobbys und Leidenschaften leben, neue Herausforderungen und Wertschätzung finden und sich kümmern, weil sie gemeinsam für eine Sache brennen. Das funktioniert meist nur mit Menschen, die unbezahlt Unbezahlbares leisten. In der Nachbarschaftshilfe genauso wie beim Kinderfußball, dem Naturschutz oder im Modellbauverein. Viele Initiativen gäbe es nicht ohne beherzte Hessen und Hessinnen.Über das Anmeldeformular auf hr3.de (https://www.hr3.de/aktionen/gewinnspiel-hr3-vereinsfruehling-hr3-schenkt-euch-bis-zu-1000-fuer-deinen-verein-v2,vereinsfruehling-100.htmlformular) können Mitglieder nominieren und beschreiben, für was der Verein die 1.000 Euro gut gebrauchen könnte. Mit etwas Glück werden sie von Tobi und Tanja aus der "hr3 Morningshow" oder von weiteren Moderatorinnen und Moderatoren von hr3 angerufen und erhalten den Zuschuss für die Vereinskasse.Die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt durch eine unabhängige hr3-Jury anhand redaktioneller Kriterien. Die Moderierenden haben auf diese Entscheidung keinen Einfluss.Der Gewinn wird zur Verfügung gestellt von Mainova.Zur hr-Presseseite (https://www.hr.de/presse/index.html)Pressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: 069 155 3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6270462