Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 07.05.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.263 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Index weiter dynamisch aufwärtsschieben. Das Kaufinteresse hat bis zum Mittag angehalten. Einsetzende Gewinnmitnahmen haben den Index unter die 28.250 Punkte-Marke gedrückt, wobei es mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wieder aufwärts ging. Der Index formatierte gestern zum Handelsschluss ein neues Allzeithoch.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch: Der Index hat ein neues Allzeithoch markiert und notiert weiterhin stabil über der wichtigen SMA20.

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt intakte Aufwärtstrends im Stunden- und 4h-Chart - Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft.

Oberhalb von 28.632 Punkten bleibt die Marke von 29.000 Punkten das zentrale kurzfristige Kursziel der Bullen.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 28.263 Punkten und konnte seine dynamische Aufwärtsbewegung im Handelsverlauf weiter fortsetzen. Besonders am Vormittag dominierten die Käufer das Marktgeschehen und schoben den Technologieindex deutlich nach oben. Erst zur Mittagszeit sorgten Gewinnmitnahmen kurzfristig für Druck, wodurch der Nasdaq 100 unter die Marke von 28.250 Punkten zurücksetzte.

Mit Beginn des offiziellen US-Handels übernahmen die Bullen jedoch erneut die Kontrolle. Der Nasdaq 100 konnte sich stabilisieren, drehte wieder nach Norden und markierte zum Handelsschluss ein neues Allzeithoch. Damit bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur vollständig intakt.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 06.05.2026 28.635 28.209 28.621 426 Punkte 05.05.2026 28.094 27.725 28.043 369 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart: Bullen behalten Kontrolle

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich weiterhin ein klar bullisches Bild. Der Nasdaq 100 notierte gestern durchgehend über der SMA20, die aktuell bei 28.538 Punkten verläuft. Der zwischenzeitliche Rücksetzer am Mittag wurde direkt im Bereich dieser Durchschnittslinie aufgefangen. Bereits kurz danach setzte sich die Aufwärtsbewegung erneut fort....

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