DAX Prognose für Donnerstag, 07.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.603 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der Index das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte Kaufdruck ein. Der DAX konnte sich im Zuge dessen bis zum Mittag an und über die 25.000 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht etablieren. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder abwärts. Den Bullen gelang es aber, den Index am Nachmittag zu stabilisieren und in einer engen Box seitwärts zu schieben. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts. Der Index ging bei 24.933 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

Der DAX aktuell bleibt oberhalb der wichtigen SMA20 stabilisiert - damit bleibt das kurzfristige Chartbild bullish und das Allzeithoch weiter erreichbar.

Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die zentrale Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.300 Punkte freisetzen.

Die Anlegerstimmung hat sich deutlich aufgehellt: Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 68 Punkten klar im "Greed"-Bereich und signalisiert weiterhin hohe Risikobereitschaft am Markt.

DAX aktuell: Kräftiger Anstieg über 25.000 Punkte scheitert zunächst

Der DAX ist gestern bei 24.603 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte bereits früh das Tagestief. Mit dem Start des Xetra-Handels setzte deutlicher Kaufdruck ein. Der deutsche Leitindex konnte sich dynamisch bis über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten schieben, dort jedoch nicht nachhaltig etablieren.

Im weiteren Handelsverlauf kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen. Dennoch gelang es den Bullen am Nachmittag, den Markt zu stabilisieren und den DAX in eine enge Seitwärtsrange zu führen. Der Xetra-Handel endete bei 24.949 Punkten, der Tagesschluss lag bei 24.933 Punkten.

Damit konnte der DAX aktuell den zweiten Handelstag in Folge mit Gewinnen abschließen.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX waren gestern:

MTU +10,19 %

Continental +9,23 %

Airbus +6,04 %

Am Ende der Tabelle lagen:

Infineon -3,52 %

Zalando -2,47 %

BASF -2,04 %

Von den 40 DAX-Werten schlossen 31 Aktien im Plus...

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