DAX bleibt im Aufwind - internationale Börsen liefern Rückhalt

Der DAX startet leicht höher in den Handel und nähert sich damit erneut dem Bereich um 25.000 Punkte. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich moderat im Plus. Unterstützend wirken die internationalen Vorgaben: In den USA bleiben Dow Jones, S&P 500 und der US-Technologiesektor stabil auf erhöhtem Niveau. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel im Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen heute mehrere Konjunktursignale. In Deutschland sorgen die Auftragseingänge der Industrie für Aufmerksamkeit - ein wichtiger Gradmesser für die Produktionsdynamik im zweiten Quartal. Ergänzend liefert der Bau-PMI Hinweise darauf, ob sich der angeschlagene Sektor weiter stabilisiert. Global richtet sich der Blick am Nachmittag auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die als kurzfristiger Indikator für die Verfassung des amerikanischen Arbeitsmarkts gelten und damit auch geldpolitische Erwartungen beeinflussen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Siemens Healthineers geraten deutlich unter Druck. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen belasten vor allem anhaltende Schwächen in der Diagnostiksparte in China. Zusätzlich dämpfen ein vorsichtigerer Ausblick und der Hinweis auf inflationsbedingt steigende Kosten die Stimmung - Investoren reagieren mit kräftigen Abgaben.
Lanxess verzeichnet ebenfalls eine markante Abwärtsbewegung. Belastend wirken skeptische Aussagen zu den Aussichten des zweiten Quartals, die Zweifel an einer kurzfristigen Ergebnisverbesserung schüren. Das Handelsvolumen zieht spürbar an, da Anleger ihre Positionen neu bewerten.
Deutz hingegen überrascht mit einer starken Aufwärtsbewegung. Der Motorenhersteller profitiert von einer überzeugenden Auftragslage, die Hoffnungen auf eine Belebung der Nachfrage nährt. Die Dynamik im vorbörslichen Handel deutet auf wachsendes Interesse institutioneller Investoren hin.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future
|Bull
|UN5FPK
|30,17
|53,792636 USD
|2,49
|Open End
|Dow Jones Industrial Average Index
|Bull
|UN807G
|9,76
|48959,602247 Punkte
|43,5
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN6EUT
|41,56
|20825,818971 Punkte
|6,03
|Open End
|DAX
|Bear
|UN5A83
|4,48
|25351,143143 Punkte
|57,41
|Open End
|DAX
|Bull
|UN2E8M
|7,76
|24206,603616 Punkte
|32,08
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Schneider Electric SE
|Call
|UN0DRW
|0,80
|350,00 EUR
|11,44
|16.09.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN62T9
|0,56
|240,00 USD
|6,72
|16.09.2026
|Alphabet Inc. Class A
|Call
|UN18QX
|3,82
|410,00 USD
|4,88
|16.12.2026
|Shell plc.
|Call
|UG80WG
|3,11
|38,00 EUR
|5,44
|16.06.2027
|DAX
|Call
|UG7GJC
|6,82
|26000,00 Punkte
|14,64
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UN5NLK
|3,32
|23676,087777 Punkte
|20
|Open End
|DAX
|Long
|UN5NLQ
|1,38
|23925,288195 Punkte
|25
|Open End
|MTU Aero Engines AG
|Short
|UN4N80
|1,74
|351,00 EUR
|12
|Open End
|Palantir Technologies Inc.
|Short
|UG7PRW
|1,13
|167,239608 USD
|4
|Open End
|Nokia OYJ
|Long
|UN7XJG
|8,61
|7,564987 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2026; 10:45 Uhr;
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