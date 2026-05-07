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onemarkets Blog
07.05.2026 10:55 Uhr
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DAX bleibt im Aufwind - internationale Börsen liefern Rückhalt

Der DAX startet leicht höher in den Handel und nähert sich damit erneut dem Bereich um 25.000 Punkte. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich moderat im Plus. Unterstützend wirken die internationalen Vorgaben: In den USA bleiben Dow Jones, S&P 500 und der US-Technologiesektor stabil auf erhöhtem Niveau. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen heute mehrere Konjunktursignale. In Deutschland sorgen die Auftragseingänge der Industrie für Aufmerksamkeit - ein wichtiger Gradmesser für die Produktionsdynamik im zweiten Quartal. Ergänzend liefert der Bau-PMI Hinweise darauf, ob sich der angeschlagene Sektor weiter stabilisiert. Global richtet sich der Blick am Nachmittag auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die als kurzfristiger Indikator für die Verfassung des amerikanischen Arbeitsmarkts gelten und damit auch geldpolitische Erwartungen beeinflussen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Siemens Healthineers geraten deutlich unter Druck. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen belasten vor allem anhaltende Schwächen in der Diagnostiksparte in China. Zusätzlich dämpfen ein vorsichtigerer Ausblick und der Hinweis auf inflationsbedingt steigende Kosten die Stimmung - Investoren reagieren mit kräftigen Abgaben.

Lanxess verzeichnet ebenfalls eine markante Abwärtsbewegung. Belastend wirken skeptische Aussagen zu den Aussichten des zweiten Quartals, die Zweifel an einer kurzfristigen Ergebnisverbesserung schüren. Das Handelsvolumen zieht spürbar an, da Anleger ihre Positionen neu bewerten.

Deutz hingegen überrascht mit einer starken Aufwärtsbewegung. Der Motorenhersteller profitiert von einer überzeugenden Auftragslage, die Hoffnungen auf eine Belebung der Nachfrage nährt. Die Dynamik im vorbörslichen Handel deutet auf wachsendes Interesse institutioneller Investoren hin.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future Bull UN5FPK 30,17 53,792636 USD 2,49 Open End
Dow Jones Industrial Average Index Bull UN807G 9,76 48959,602247 Punkte 43,5 Open End
X-DAX Bull UN6EUT 41,56 20825,818971 Punkte 6,03 Open End
DAX Bear UN5A83 4,48 25351,143143 Punkte 57,41 Open End
DAX Bull UN2E8M 7,76 24206,603616 Punkte 32,08 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Schneider Electric SE Call UN0DRW 0,80 350,00 EUR 11,44 16.09.2026
Palo Alto Networks Inc. Call UN62T9 0,56 240,00 USD 6,72 16.09.2026
Alphabet Inc. Class A Call UN18QX 3,82 410,00 USD 4,88 16.12.2026
Shell plc. Call UG80WG 3,11 38,00 EUR 5,44 16.06.2027
DAX Call UG7GJC 6,82 26000,00 Punkte 14,64 18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long UN5NLK 3,32 23676,087777 Punkte 20 Open End
DAX Long UN5NLQ 1,38 23925,288195 Punkte 25 Open End
MTU Aero Engines AG Short UN4N80 1,74 351,00 EUR 12 Open End
Palantir Technologies Inc. Short UG7PRW 1,13 167,239608 USD 4 Open End
Nokia OYJ Long UN7XJG 8,61 7,564987 EUR 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2026; 10:45 Uhr;

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