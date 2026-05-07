Berlin (ots) -- 167 Millionen alte Handys liegen in Deutschland ungenutzt in Schubladen- DUH und Partner Jurec-IT rufen Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Kommunen, Veranstalter und Unternehmen auf, sich an Handysammlung zu beteiligen- Gespendete Handys werden zur Wiederverwendung aufbereitet oder hochwertig recycelt - Teil der Erlöse fördern Natur- und UmweltschutzprojekteRund 167 Millionen alte Handys liegen in Deutschland ungenutzt in Schubladen - viele davon noch funktionsfähig und voller wertvoller Rohstoffe wie Gold, Silber oder Kupfer. Zum deutschen Earth Overshoot Day am 10. Mai startet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die bundesweite Sammlung "Handys für die Umwelt". Ziel ist es, Elektroschrott zu vermeiden, wertvolle Ressourcen zurück in den Kreislauf zu bringen und das Klima zu schützen. Das ist dringend nötig, denn der Tag, an welchem hierzulande alle natürlichen und regenerierbaren Ressourcen aufgebraucht sind, wird Jahr für Jahr immer früher erreicht.In Deutschland werden jährlich rund 20 Millionen Smartphones verkauft. Für ihre Herstellung werden massenhaft wertvolle Rohstoffe benötigt - runtergebrochen sind das etwa 340 Kilogramm Gold, 4.200 Kilogramm Neodym und 132.000 Kilogramm Kupfer. Die Umweltbilanz von Smartphones verbessert sich vor allem durch eine möglichst lange Nutzung: Bereits ein aufbereitetes Smartphone spart rund 14 Kilogramm Ressourcen und 58 Kilogramm Treibhausgasemissionen ein.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Der immer früher eintretende Erdüberlastungstag zeigt, wie verschwenderisch wir in Deutschland mit Ressourcen umgehen. Es ist schlichtweg absurd, dass zig Millionen ungenutzter Handys in Schubladen lagern, obwohl sie noch verwendet oder recycelt werden könnten. Handys enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber, Kupfer oder Platin, die weiterhin gebraucht werden. Dieser Ressourcenverschwendung wollen wir entgegenwirken. Je mehr Bürger, Kommunen und Unternehmen sich an unserer Handysammlung beteiligen, desto besser für die Umwelt."Ab sofort können sich Bürger, Kommunen und andere Sammelpartner an der DUH-Handysammlung beteiligen. Die gesammelten Handys werden zur Wiederverwendung aufbereitet oder recycelt. Gemeinsam mit dem Partner Jurec-IT bietet die DUH nicht nur Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern auch Unternehmen eine sichere und umweltgerechte Sammlung ausgemusterter Geräte mit einer zertifizierten Datenlöschung an. Ein Teil der Erlöse aus den gesammelten Handys ermöglichen Natur- und Umweltschutzprojekte der DUH.Matthias Juchum, Geschäftsführer Jurec-IT: "Gemeinsam mit der DUH und unserem Know-How zur Datenlöschung und umweltfreundlichen Gerätebehandlung möchten wir die Sammlung gebrauchter Handys, Smartphones und Tablets deutschlandweit auf ein neues Level bringen. Uns ist bewusst, dass viele Verbraucher und Unternehmen aus Sorge um ihre Daten zögern, alte Handys abzugeben. Genau hier setzen wir an: Mit maximaler Transparenz und höchsten Sicherheitsstandards der DEKRA und des BSI zur Datenvernichtung schaffen wir Vertrauen, damit möglichst viele Altgeräte den Weg zurück in den Kreislauf finden."So funktioniert die Sammlung: Verbraucherinnen und Verbraucher können entweder einzelne Handys direkt per Post einschicken oder Sammelpartner werden. Über die Aktionsseite "Handys für die Umwelt" können sich Interessierte als Sammelstelle registrieren. Nach der Anmeldung wird kostenfrei eine Sammelbox zur Verfügung gestellt, die unkompliziert in Vereinen, Geschäften oder Schulen aufgestellt werden kann. Für Kommunen und sehr stark frequentierte Orte werden sogar große Sammeltonnen für bis zu 500 Geräte bereitgestellt. Ab 40 Geräten erfolgt die Abholung von Sammelboxen kostenfrei.Gespendete Geräte werden zunächst auf Wiederverwendbarkeit geprüft und die persönlichen Daten professionell und vollständig gelöscht. Nicht mehr nutzbare Geräte werden umweltfreundlich recycelt, enthaltene Rohstoffe zurückgewonnen und Schadstoffe sachgerecht entsorgt.Link:Zur DUH-Handysammlung: https://www.duh.de/informieren/ressourcen-und-abfall/handys-fuer-die-umwelt/Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH0170 7686923, metz@duh.deJuRec-IT Social & Green Remarketing GmbH06341 556230DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6270477