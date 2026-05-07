Chinesischer Konzern Huayou greift nach Atlantic Lithium

Anzeige / Werbung

Atlantic Lithium steht vor einem historischen Wendepunkt: Der chinesische Batterie- und Rohstoffkonzern Zhejiang Huayou Cobalt wolle das Unternehmen vollständig übernehmen. Nach Jahren der Projektentwicklung, regulatorischen Verzögerungen und schwierigen Lithium-Märkten könnte das Ewoyaa-Lithium-Projekt in Ghana damit unter das Dach eines milliardenschweren Industrie-Konzerns wechseln.

Atlantic Lithium steht vor einem historischen Wendepunkt: Der chinesische Batterie- und Rohstoffkonzern Zhejiang Huayou Cobalt wolle das Unternehmen vollständig übernehmen. Nach Jahren der Projektentwicklung, regulatorischen Verzögerungen und schwierigen Lithium-Märkten könnte das Ewoyaa-Lithium-Projekt in Ghana damit unter das Dach eines milliardenschweren Industrie-Konzerns wechseln.

Huayou bietet Aufschlag von mehr als 26%

Atlantic Lithium teilte mit, dass eine verbindliche Vereinbarung mit Zhejiang Huayou Cobalt abgeschlossen worden sei. Huayou wolle sämtliche ausstehenden Aktien des Unternehmens übernehmen und dafür 0,25486 US-Dollar je Aktie zahlen. Daraus ergebe sich eine Gesamtbewertung von rund 210 Millionen US-Dollar. Nach Angaben des Managements entspreche das Angebot einem Aufschlag von rund 26,6 % auf den letzten Schlusskurs der Aktie sowie einem Aufschlag von 21,8% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage.



Die Übernahme solle über ein sogenanntes "Scheme of Arrangement" umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um ein in Australien übliches Verfahren, bei dem sowohl die Aktionäre als auch Gerichte zustimmen müssen.



CEO Keith Muller erklärte, der Board habe verschiedene strategische Optionen geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das Angebot von Huayou den attraktivsten und sichersten Weg zur Wertrealisierung darstelle. Besonders berücksichtigt worden seien laut Management die schwachen Lithiumpreise, die komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Risiken einer eigenständigen Finanzierung und Entwicklung des Ewoyaa-Projekts.

Bedeutendes Lithium-Projekt in Afrika

Im Mittelpunkt der Übernahme steht das Ewoyaa-Lithium-Projekt in Ghana. Das Projekt sollte ursprünglich die erste Lithium-Mine des Landes werden und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Lithium-Vorhaben Westafrikas. Die Definitive Feasibility Study (DFS) aus 2023 sah eine Produktion von insgesamt 3,6 Millionen Tonnen Spodumen-Konzentrat über eine Laufzeit von zwölf Jahren vor. Das Management erklärte damals, das Projekt könne zu den größten Hartgestein-Lithiumminen weltweit zählen. Laut DFS wurde ein Nachsteuer-Kapitalwert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar kalkuliert. Gleichzeitig seien die Produktionskosten vergleichsweise niedrig. Die All-in Sustaining Costs (AISC) wurden mit rund 610 US-Dollar je Tonne angegeben, während die anfänglichen Investitionskosten bei rund 185 Millionen US-Dollar liegen sollten. Als wichtiger Vorteil galt die Infrastruktur des Projekts. Ewoyaa liegt nahe der N1-Autobahn zwischen Accra und Takoradi sowie unweit des Tiefseehafens Takoradi. Zudem verfügt das Gebiet über Stromanschlüsse und Zugang zu Wasser.

Politische Verzögerungen bremsten Entwicklung

Atlantic Lithium erreichte in den vergangenen Jahren mehrere wichtige regulatorische Meilensteine. Bereits im Oktober 2023 erhielt das Unternehmen die erste Lithium-Mining-Lizenz Ghanas. Später folgten die Umweltgenehmigung der Environmental Protection Agency sowie die finale Betriebsgenehmigung der Minerals Commission. Dennoch kam das Projekt nicht wie geplant voran. Entscheidend blieb die parlamentarische Ratifizierung der Bergbaulizenz in Ghana. Diese Zustimmung galt als letzte Voraussetzung für den offiziellen Baustart. Das Unternehmen erklärte mehrfach, dass sich die parlamentarischen Prozesse verzögert hätten. Ende 2025 sei noch immer keine endgültige Zustimmung erfolgt gewesen. Parallel dazu belastete der starke Preisverfall bei Lithium den gesamten Markt.



Die Lithiumpreise waren nach dem Boom der Vorjahre zeitweise um mehr als 80% eingebrochen. Viele Entwickler und Produzenten reduzierten Investitionen oder verschoben Projekte. Atlantic Lithium reagierte darauf mit Sparmaßnahmen und neuen Finanzierungsvereinbarungen. Unter anderem schloss das Unternehmen 2025 eine Finanzierungslösung mit Long State Investments ab. Damit wollte sich Atlantic Lithium zusätzlichen finanziellen Spielraum für die Weiterentwicklung von Ewoyaa sichern.

Strategischer Ausbau von Huayous Afrika-Geschäft

Für Huayou könnte die Übernahme strategisch eine wichtige Rolle spielen. Das Unternehmen zählt zu den bedeutenden Akteuren im globalen Batterie- und Rohstoffmarkt und ist bereits in mehreren afrikanischen Rohstoffprojekten aktiv. Huayou verarbeitet unter anderem Lithium, Nickel und Kobalt für die Batterie-Industrie und verfüge laut Atlantic Lithium über eine Marktkapitalisierung von rund 18,45 Milliarden US-Dollar. Bereits 2022 übernahm Huayou das Arcadia-Lithium-Projekt in Simbabwe für rund 422 Millionen US-Dollar. Dort wurde die Lithiumsulfat-Produktion laut Unternehmen Anfang 2026 in Betrieb genommen. Huayou-Präsident Chen Hongliang erklärte, Ewoyaa ergänze die bestehenden Batterie-Metall-Aktivitäten des Konzerns in Afrika ideal. Das Unternehmen wolle gemeinsam mit der ghanaischen Regierung die Entwicklung des Projekts vorantreiben. Die geplante Übernahme verdeutlicht zugleich, dass chinesische Rohstoffkonzerne trotz der aktuell schwachen Lithiumpreise weiterhin langfristig auf strategische Rohstoffsicherung setzen. Besonders Projekte mit niedrigen Produktionskosten und vorhandener Infrastruktur gelten weiterhin als attraktiv.

Großaktionär Assore unterstützt die Transaktion

Rückhalt erhält die Transaktion vom größten Atlantic-Lithium-Aktionär Assore International Holdings. Das Unternehmen halte rund 26,4% der Aktien und habe laut Atlantic Lithium signalisiert, der Übernahme zustimmen zu wollen, sofern kein besseres Angebot vorgelegt werde. Auch die Directors von Atlantic Lithium kündigten an, ihre eigenen Aktien für die Transaktion einsetzen zu wollen. Zusammen kontrolliere das Management rund 1,8% der ausstehenden Aktien. Die Aktionäre sollen voraussichtlich im November 2026 über die Übernahme abstimmen. Sofern sämtliche regulatorischen Bedingungen erfüllt würden, könnte die Transaktion laut Unternehmen im Dezember 2026 abgeschlossen werden.

Ghana könnte zum wichtigen Lithium-Standort aufsteigen

Mit der geplanten Übernahme könnte die eigenständige Geschichte von Atlantic Lithium enden. Gleichzeitig würde Huayou dem Projekt jene finanzielle und industrielle Stärke zuführen, die für die Umsetzung von Ewoyaa zuletzt fehlte. Für Ghana bleibt das Projekt von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Das Land verfolgt seit Jahren das Ziel, sich als wichtiger Standort für Batterierohstoffe und die globale Elektroauto-Lieferkette zu etablieren. Das Management von Atlantic Lithium erklärte mehrfach, Ewoyaa könne Ghana langfristig als bedeutenden Lithium-Standort in Afrika positionieren. Unter Führung von Huayou könnte dieses Ziel nun deutlich schneller erreicht werden.

Datenschutzbestimmungen

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com1. GegenstandDiese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.3. Urheber-/Nutzungsrechte3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.5. Haftung5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.6. DatenschutzBitte beachten Sie unsere7. Schlussbestimmungen7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: CNE100001VW3,AU0000237554