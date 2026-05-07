Für die Lucid-Aktie ist es zuletzt zappenduster geworden. Innerhalb eines Jahres brach der Kurs des amerikanischen E-Autoherstellers um atemberaubende -71% ein. Gibt es überhaupt noch einen Funken Hoffnung für Lucid oder ist das Todesurteil für die Autoaktie bereits gefällt? Gravierende Probleme Bevor ich eine Antwort auf diese Frage gebe, erst einmal ein Blick auf die jüngsten Quartalszahlen, die die Lucid Group Mitte der Woche vorlegte. Spoileralarm: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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