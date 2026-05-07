Trotz kräftiger Umsatzsprünge und steigender Werbeeinnahmen gerät die Aktie von Meta Platforms nach den Quartalszahlen erneut unter Druck. Anleger sorgen sich vor allem über die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz und den weiterhin milliardenschweren Verlustbereich Reality Labs. Dynamisches Wachstum trifft auf skeptische Anleger Nach Vorlage der Zahlen für das erste Quartal verlor die Meta-Aktie deutlich an Wert. Auslöser waren weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de