Die Aktie von Micron Technology ist seit Jahren ein Top-Kauftipp unserer Experten und derzeit der wahrscheinlich auffälligste Börsenstar im Halbleitersektor. Trotz eines massiven Umsatzwachstums und außergewöhnlich hoher Margen wird der Speicherhersteller an der Börse weiterhin mit einem Bewertungsabschlag gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile über 750 Milliarden US-Dollar wird Micron derzeit immer noch mit einem moderaten Forward-KGV ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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