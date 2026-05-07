Die Deutz-Aktie steht seit einigen Wochen wieder auf dem Gaspedal. Mit einem Kursgewinn von über +7% nähert sie sich am Donnerstagmorgen ihrem im Februar aufgestellten Mehrjahreshoch. Was steckt hinter der guten Performance des Kölner Motorenbauers und sollten Anleger hier investiert sein? An diesen Zahlen stimmt alles Heutiger Kurstreiber der Deutz-Aktie sind die starken Quartalszahlen des Industriekonzerns, die in dieser Qualität nicht vom Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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