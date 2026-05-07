Die Aktie von Eli Lilly and Company bleibt weiterhin einer der stärksten Werte im Pharmasektor. Nach den Quartalszahlen vom 30. April konnte der Kurs deutlich zulegen und nähert sich jetzt einer entscheidenden Zone im Chart. Wachstum bei Eli Lilly bleibt extrem stark Eli Lilly konnte mit den aktuellen Quartalszahlen erneut überzeugen und die Erwartungen des Marktes übertreffen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf rund 12,7 Milliarden US$ und lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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