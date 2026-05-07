DJ SENTIMENT/Stimmungsausbruch nach oben aus dem neutralen Lager

Die DAX-Anleger werden wieder optimistischer. Wie der jüngsten Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profianlegern um 6 Prozentpunkte auf 50 Prozent gestiegen, bei den Privatanlegern um 3 auf 44 Prozent. Das Bärenlager der Institutionellen vergrößerte sich um 8 Prozentpunkte auf 35 Prozent, das der Privaten um 1 Prozentpunkt auf 38 Prozent. Damit sind 15 (-14 Prozentpunkte) Prozent der Profis neutral gestimmt und 18 Prozent (-4 Prozentpunkte) der Privatanleger.

Zwar scheint die Stimmung gegenüber der Vorwoche vordergründig kaum verändert, aber hinter den Kulissen hat sich laut Sentiment-Analyst Joachim Goldberg eine Menge getan. Dies gelte vor allen Dingen für die institutionellen Investoren, unter denen eine selten deutliche Polarisierung zwischen Bullen und Bären entstanden sei. Obwohl die Optimisten nun 50 Prozent aller Befragten ausmachten, stellen sie laut Goldberg kein allzu starkes Hindernis an der Oberseite dar.

Während die DAX-Anleger sich aus dem neutralen Lager weitgehend verabschiedet haben, hat es unter den US-Privatanlegern Zulauf erhalten. Laut der jüngsten Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind nun 28,7 Prozent der Anleger neutral gestimmt nach 22,2 Prozent in der Vorwoche. 38,3 Prozent der US-Privatanleger sind bullish nach 38,1 Prozent in der Vorwoche. Bären sind nun 33 Prozent der Befragten nach 39,7 Prozent zuvor.

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May 07, 2026 04:41 ET (08:41 GMT)

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