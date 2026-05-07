Triest (ots) -Vier internationale Künstlerinnen und Künstler aus drei verschiedenen Generationen verweben Mythos, Erinnerung und zeitgenössische Identität in einem Dialog zwischen Kunst und Alltag.illycaffé, ein weltweit tätiges Kaffeeunternehmen, das für seine nachhaltige Qualität und seine enge Verbindung zur zeitgenössischen Kunst bekannt ist, präsentiert die neue illy Art Collection, die der Biennale Arte 2026 gewidmet ist und denselben Titel wie die Ausstellung trägt: "In Minor Keys".In Bestätigung seiner Rolle als Hauptsponsor der Biennale Arte 2026 verwandelt illycaffé erneut seine ikonische Kaffeetasse in eine dreidimensionale Leinwand und überträgt deren Gestaltung vier Künstlern dieser Ausgabe: Alice Maher, Werewere Liking, Thania Petersen und Mohammed Z. Rahman.Vier zeitgenössische Künstler aus drei unterschiedlichen Generationen erwecken Praktiken zum Leben, die den Dialog zwischen Kunst und Alltag erforschen. Ihre Arbeiten sind zwar in Sprache, Materialien und Herangehensweise verschieden, teilen jedoch eine starke konzeptuelle Kohärenz und überwinden die Grenzen zwischen Kunst und täglichem Leben, indem sie vielfältige und sich ergänzende Perspektiven bieten. Der intergenerationelle und interkulturelle Charakter der Kollektion spiegelt die Komplexität des globalen zeitgenössischen Publikums wider und greift die Vision und Themen von "In Minor Keys" vollständig auf.An das intime Format der Kaffeetasse angepasst, bewahrt jede Künstlerin und jeder Künstler eine eigene unverwechselbare Stimme und verwandelt ein Alltagsobjekt in einen Raum für Erzählung, Erinnerung und Vorstellungskraft. In diesem Sinne verkörpert die Kollektion die Mission von illycaffé: das Außergewöhnliche im Alltäglichen zu entdecken und hervorzuheben und ein routinemäßiges Ritual in einen Moment des Staunens zu verwandeln."Die illy Art Collection, die 'In Minor Keys' gewidmet ist, stellt für uns nicht nur die Fortführung eines Dialogs mit der Biennale Arte 2026 dar, sondern ist auch eine Hommage an die kuratorische Vision von Koyo Kouoh, die diese Ausgabe als Raum des Zuhörens, der Schichtung und der Vielfalt von Stimmen konzipiert hat. Durch die Werke von Alice Maher, Werewere Liking, Thania Petersen und Mohammed Z. Rahman wird die Kaffeetasse zu einem Treffpunkt unterschiedlicher Kulturen und Erzählungen und bekräftigt unser Engagement, zeitgenössische Kunst als Instrument für Bewusstsein und Verbindung zu fördern", sagt Cristina Scocchia, CEO von illycaffé.Jede Tasse interpretiert "In Minor Keys" als eine tonale Variation: von Mahers mythischer und körperlicher Dimension über die kollektive und rituelle Kraft der Farbe bei Liking bis hin zu Petersens textiler und botanischer Erinnerung und Rahmans Einsatz von Wort und Bild als politischer Ausdruck. Gemeinsam schaffen sie eine Kollektion, die die Vielfalt der Gegenwart und die Fähigkeit der Kunst widerspiegelt, neue Vorstellungswelten zu erschaffen.Die illy Art Collection wird im illy Online-Shop erhältlich sein.- Set aus 4 Espressotassen: unverbindliche Preisempfehlung EUR105,00- Set aus 4 Cappuccinotassen: unverbindliche Preisempfehlung EUR130,00- Einzelne Espressotasse pro Künstler: unverbindliche Preisempfehlung EUR30,00Pressekontakt:www.illy.comillycaffé: Christine Pascolo Tel. +39 0403890111 - Arianna Marenzana arianna.marenzana@illy.comillycaffé Italy Press Office: BPRESS illy@bpress.itOriginal-Content von: illycaffé S.p.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156803/6270492