Leipzig (ots) -Der MDR gibt ehrenamtlichem Engagement und dem Einsatz für die Gemeinschaft eine öffentliche Bühne: Er macht im Mai mit dem Themenschwerpunkt "Wir hier! Engagement bewegt" Menschen sichtbar, die sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sozial und gesellschaftlich einsetzen. Das Medienhaus nimmt den Ehrentag des Grundgesetzes am 23. Mai 2026 zum Anlass und berichtet im Radio, im Fernsehen und unter mdr.de.Der MDR zeigt Menschen, die für ihre Projekte große Teile der eigenen Freizeit investieren, um sich in die Gesellschaft einzubringen und zum Zusammenhalt beizutragen. Was treibt diese Menschen an, sich gesellschaftlich zu engagieren? Wie meistern sie den Spagat zwischen ihrem Berufs-, Privat- und Ehrenamtsleben? Wie vielfältig wird das Ehrenamt heute gelebt? Antworten auf diese und weitere Fragen liefern ab dem 11. Mai 2026 die Programme des MDR - im Radio, im Fernsehen und online. Schon im April packten beim MDR- Frühlingserwachen (https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/fruehlingserwachen/index.html) Bewohnerinnen und Bewohner aus Sülzetal, Brandis und Zeulenroda-Triebes bei neuen Projekten an.MDR berichtet über großes Engagement der MenschenEhrenamtliches Engagement ist in der Woche vom 11. Mai Thema beim "ARD-Mittagsmagazin" (https://www.ardmediathek.de/sendung/ard-mittagsmagazin/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbg)(ARD Mediathek und ab 12 Uhr im Ersten), für das der MDR innerhalb der ARD die Federführung innehat. Tino Böttcher spricht mit Menschen, die sich der Herausforderung Ehrenamt aus vollem Herzen stellen und dabei nicht nur Freizeit, sondern oft auch eigenes Geld investieren. "MDR Sachsen - Das Sachsenradio" (https://www.mdr.de/sachsenradio/index.html) wird im langen Diskussionsformat "Dienstags direkt" am 12. Mai (18 bis 20 Uhr) über Vereinsarbeit und Ehrenamt diskutieren.Am 16. Mai veranschaulicht das Porträt "Glaubwürdig: Viktor Manser" in der ARD Mediathek und 18.45 Uhr im MDR-Fernsehen, wie Viktor Manser neben seinem Lehramtsstudium bei der Stiftung Evangelische Jugendhilfe junge Geflüchtete unterrichtet, die in Deutschland Fuß fassen und eine Berufsausbildung machen wollen. Der Film zeigt auch, wie er seinen Schülerinnen und Schülern beim Ausfüllen von Anträgen und in allen möglichen Alltagsfragen hilft.MDRfragt ermittelt Stimmungslage zum Thema Ehrenamt"MDRfragt", das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, stellte seiner Community zum Thema Ehrenamt diese Fragen: Unterstützen wir die Menschen, die sich einbringen, als Gesellschaft ausreichend? Wird ihr Einsatz von der Politik und von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ernst genug genommen? Wie können Nachwuchssorgen bei Vereinen und Organisationen im ländlichen Raum gelöst werden? Die Ergebnisse werden ab Mitte Mai in den MDR-Programmen und auf mdrfragt.de (https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/index.html) vorgestellt. Auf der Grundlage von Online-Befragungen erfragt der MDR bei den Menschen in Mitteldeutschland regelmäßig Stimmungslagen zu gesellschaftlich relevanten Themen. Er gibt den Menschen aus der Region eine Stimme im MDR-Programm.MDR zeigt ehrenamtliche Vereinsarbeit in MitteldeutschlandDas MDR-Fahndungsmagazin "Kripo live (https://www.mdr.de/tv/programm/kripolive126.html)" zeigt am 17. Mai (ARD Mediathek und 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen) mit einem Beispiel aus Dresden, wie sich der Weiße Ring um Opfer von Kriminalität kümmert. Das MDR-Magazin "Umschau (https://www.mdr.de/umschau/index.html)" porträtiert am 19. Mai (ARD Mediathek und 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen) einen Technikmuseumsverein aus Dessau, den Schlossmuseumsverein aus Dahlen und einen Verein, der den DDR-Schnellzug SVT "Görlitz" restauriert hat.Das ARD-Infotainment-Magazin "Brisant (https://www.brisant.de/)" berichtet von zwei Anglern, die aus dem Müllsammeln eine bundesweite Bewegung gemacht haben (19. Mai, ARD Mediathek und 17.15 Uhr in Das Erste). Zudem stellt es u. a. das Nachbarschaftszentrum "WASMITHERZ e.V." vor, in dem sich Menschen für Menschen engagieren (20. Mai, ARD Mediathek und 17.15 Uhr in Das Erste)."Unser Dorf hat Wochenende" (https://www.ardmediathek.de/sendung/unser-dorf-hat-wochenende/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi82NTJkN2Y4Mi1iYTE3LTQwN2EtYTJmYy04NzI3MzEwYzgxMzc) schaut am 19. Mai (ARD Mediathek und 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen) auf das Ehrenamt. Die MDR-Sendereihe fürs Landleben zeigt, was Ehrenamtliche im thüringischen Remstädt alles möglich machen.Um fehlende Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements in der Freiwilligen Feuerwehr geht es am 20. Mai beim MDR-Nachrichtenmagazin "Exakt (https://www.mdr.de/tv/programm/exakt100.html)" (ARD-Mediathek und 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen). Ein Feuerwehrmann, der sich im Einsatz verletzt hat, kämpft mit der Versicherung um die Schadensregulierung. "Eine Minute Geld" geht am 22. Mai der Frage nach, wieviel Geld Kommunen durch die ehrenamtliche Arbeit bei der freiwilligen Feuerwehr sparen.MDR dankt Helfenden mit musikalischer ÜberraschungIm Radio spricht MDR Jump in der Woche vom 18. Mai mit Wahlhelferinnern und Wahlhelfern über ihre Arbeit und gibt Einblicke, was ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe leisten kann. Und der MDR ehrt Menschen, dies sich für die Gemeinschaft einbringen, mit einem musikalischen Überraschungsbesuch. Bei einer Programmaktion von MDR Sachsen - das Sachsenradio können sich Hörerinnen und Hörer bewerben, um Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, ein professionelles Ständchen zu schenken. Am 20. Mai ist es dann so weit und Moderator Silvio Zschage besucht die ausgewählten Ehrenamtler mit Musikerinnen und Musikern aus dem MDR-Sinfonieorchester.Dialogangebot des MDR im Tierheim LeipzigDie MDR-Sendung "Tierisch tierisch" (https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-1113052.html) hilft schon 30 Jahre lang bei der Vermittlung von Tieren und macht das auch am 20. Mai - mit einer Sendung aus dem Tierheim Leipzig (ARD Mediathek und 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen). Der Fokus liegt in dieser Folge auf dem ehrenamtlichen Engagement der Tierschützerinnen und Tierschützer. Der MDR und das Tierheim laden außerdem am 20. Mai um 18 Uhr zu einer spannenden Diskussionsrunde zu Chancen und Grenzen im Tierschutz ein. Zudem ist bei der "MDR mittendrin"-Veranstaltung ein Rundgang durch einige sonst geschlossene Bereiche des Tierheims geplant. MDR Jump und MDR Sachsen verlosen Karten dafür."Fakt ist! Vor Ort" aus der Altmark über Engagement für die Zukunft der RegionIn einer "Fakt ist! Vor Ort"-Sendung aus der Altmark wird am 27. Mai ab 20.45 Uhr die Frage gestellt, wie Abwanderung die Zukunft der Region prägt. Wie können engagierte Anwohnerinnen und Anwohner und die Politik Perspektiven schaffen? Ein entscheidender Bereich: Die lückenhafte Infrastruktur in der Altmark (A14-Lücke, ÖPNV). Eingeladen zu der MDR-Talkrunde in Zichtau, einem Ortsteil von Gardelegen, werden Akteure aus der Region, die ihre Fragen an Verantwortliche aus der Region, Land und Bund richten können.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6270484