Vonovia - Gewinn steigt!
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|13:38
|VONOVIA SE - Ruhe vor der strukturellen Bewegung
|13:30
|BARCLAYS stuft Vonovia auf 'Underweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underweight" belassen. Die Eckzahlen des Immobilienkonzerns...
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|13:30
|JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe beruhigend abgeschnitten und...
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|13:30
|BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bezeichnete das erste Quartal am Donnerstag...
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|12:30
|EILMELDUNG bei Vonovia: Könnte die Aktie jetzt komplett einbrechen? - Was Sie jetzt noch wissen müssen
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