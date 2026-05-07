Hamburg (ots) -Aktueller kann ein Spielfilm kaum sein: Am Donnerstag, 7. Mai, startet "Roya" (persisch für "Traum", "Phantasie", "Vision") bundesweit in den Kinos.Basierend auf ihrer eigenen Geschichte erzählt die iranische Autorin und Regisseurin Mahnaz Mohammadi von der Universitätsprofessorin "Roya", die im Iran in Einzelhaft sitzt. Sie hatte sich für Freiheit, Demokratie und Frauenrechte stark gemacht hat. Jetzt wird sie gefoltert, um ihre Aussagen öffentlich zu revidieren. Gibt sie ein TV-Interview, wird ihr in Aussicht gestellt, für drei Tage freizukommen, um sich von ihrem an Alzheimer erkrankten Vater verabschieden zu können. Gefangen zwischen Realität, Träumen und Wahnvorstellungen wird die Inhaftierte täglich gezwungen, ihre Werte und ihren Weg zu überprüfen. Ein eindrucksvolles Porträt einer starken Frau, die trotz traumatisierender Gewalt und den daraus entstehenden Narben auf Körper und Seele ihre Hoffnung und Würde nicht verliert.Der Spielfilm feierte auf der diesjährigen Berlinale seine Weltpremiere und läuft derzeit weltweit auf Filmfestivals. Neben Melisa Sözen in der Hauptrolle stehend u.a. Maryam Palizban, Babak Radmehr, Hassina Burgan, Paria Shams, Hamid Reza Djavdan, Mohammad Ali Hosseinalipour vor der Kamera von Ashkan Ashkani. Im Frühjahr 2027 wird der Film im NDR Fernsehen zu sehen sein.Das iranische Regime untersagte Mahnaz Mohammadi offiziell, Filme zu drehen, und warf ihr Spionage vor. Seit 2022 realisiert sie ihre Filme außerhalb des Iran. "Roya", produziert von dem Hamburger Produzenten Farzad Pak entstand mit Hilfe der MOIN Filmförderung Hamburg, Medien Board Brandenburg, Film Fund Luxembourg. Redaktionell verantwortlich sind Patrick Poch und Christian Granderath (NDR, Federführer), Carlos Gerstenhauer (BR), Manfred Hattendorf (SWR) und Thomas Schreiber (ARD Degeto). Deutscher Verleiher ist Little Dream Pictures, der weltweite Vertrieb läuft über Totem Films.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6270501