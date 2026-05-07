"In der Pipeline"
Der KMU-Anleihemarkt zeigt sich auch zu Anfang Mai weiterhin in einer abwartenden Haltung. Neue öffentliche Anleihe-Emissionen bleiben rar, gleichzeitig mehren sich aber die Signale, dass sich im Hintergrund einiges zusammenbraut. "In der Pipeline" sei so manches, so eine häufig gegebene Antwort von Kapitalmarktakteuren in diesen Tagen. Immerhin ein Umstand, der für die kommenden Wochen und Monaten wieder mehr Dynamik erwarten lässt. Bis dahin wird der Markt vor allem von Einzelnachrichten, Privatplatzierungen und einer Vielzahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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