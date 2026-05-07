Eine Studie der AGILA Haustierversicherung hat gezeigt, dass tierärztliche Versorgung überraschend stark vom Einkommen der Besitzer abhängt. Wie blickt der neue CEO des Spezialversicherers darauf? Und welche Entwicklungen in Tierversicherung und -medizin macht AGILA aus? Interview mit Thomas Vogel, Vorstandsvorsitzender der AGILA Haustierversicherung AGHerr Vogel, seit dem Inkrafttreten der neuen Gebührenordnung im Herbst 2022 müssen Besitzende beim Tierarztbesuch tiefer in die Tasche greifen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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