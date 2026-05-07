Ich erstelle dir eine strukturierte Zusammenfassung des Monatskommentars April 2026 für den Invest4 Innovation Fonds. Zusammenfassung Monatskommentar April 2026 - Invest4 Innovation Fonds Performance Nach sechs aufeinanderfolgenden Verlustmonaten (Korrektur, AI-Angst, Iran-Konflikt) folgte im April eine starke Erholung mit +8,1 % - die beste Monatsperformance seit ca. zweieinhalb Jahren. In der ersten Aprilhälfte waren es fast die stärksten zwei Wochen der Fondsgeschichte (knapp am 12 %-Rekord vorbei). Ab Monatsmitte sorgte ein wieder steigender Ölpreis für Konsolidierung, besonders bei kleineren/risikoreicheren Titeln. Der Fonds nähert sich der Nulllinie auf Jahressicht; ein guter Monat würde reichen, um 2026 wieder positiv zu werden. Makro-Einschätzung Trotz weiter ungelöster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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