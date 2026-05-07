Keine Angst vor der Welt - dieses Motto ist Programm, wenn Geldanlagen langfristig Erträge erzielen und Vermögen aufbauen sollen. Globale Aktienfonds bieten einen ausgewogenen Mittelweg für alle, die lieber einen Bogen um große Risiken machen und ihr Geld trotzdem für sich arbeiten lassen möchten. Ein weltweit gestreuter Aktienindex bündelt mehrere Hundert bis Tausende Unternehmen weltweit in einem Topf. Der Vorteil liegt in der breiten Streuung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de