München (ots) -Möglichst lange zu leben, ist für viele Menschen mittlerweile nicht mehr das Wichtigste. Immer relevanter wird hingegen die sogenannte "Healthspan", also die gesamte Anzahl an Lebensjahren, die in guter Gesundheit und frei von chronischen Erkrankungen oder schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbracht werden können. Dieser präventive, auf die Lebensqualität bezogene Ansatz gewinnt in einer alternden Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Neben einer optimalen, individuell abgestimmten Therapie rücken deshalb Prävention und Früherkennung immer stärker in den Mittelpunkt. Genau hier setzt die neu erschienene "Große Ärzteliste 2026" von FOCUS-Gesundheit an. Je früher eine Erkrankung diagnostiziert und behandelt wird, desto besser sind in der Regel die Heilungschancen. In der aktuellen Ausgabe der jährlich erscheinenden Liste werden Spezialistinnen und Spezialisten aus insgesamt 126 medizinischen Fachgebieten und Indikationen empfohlen. Auf Basis fundierter Erhebungsmethoden und sorgfältiger journalistischer Recherchen bietet die FOCUS-Ärzteliste 2026 eine verlässliche Orientierung für Patientinnen und Patienten bei der Suche nach dem passenden Arzt oder der passenden Ärztin - und dadurch letztlich beim Erreichen der individuellen optimalen "Healthspan".Die Gesundheit steht beim Arztbesuch im Mittelpunkt. Jede Patientin und jeder Patient möchte sich einer Medizinerin oder einem Mediziner mit herausragender Fachkompetenz und sehr gutem Ruf anvertrauen. Das Rechercheinstitut FactField, mit dem FOCUS-Gesundheit für die Erhebung der Ärzteliste zusammenarbeitet, recherchiert anerkannte Spezialistinnen und Spezialisten in 126 Fachgebieten und Indikationen.Wissenschaftliche Qualifikation als ein Kriterium für fundierte EmpfehlungDafür werden jedes Jahr aufs Neue Primärdaten erhoben und Daten aus öffentlichen Quellen recherchiert. Mehr als 42.000 Medizinerinnen und Mediziner erhalten einen ausführlichen Fragebogen zur Selbstauskunft, beispielsweise zu ihren medizinischen Qualifikationen und ihrem Behandlungsangebot. Auch ihr Engagement in Wissenschaft, Lehre und Forschung wird abgefragt. In der Wissenschaft gilt die wechselseitige Beurteilung unter Kolleginnen und Kollegen als zuverlässiges und gängiges Kriterium. Daher wird jede Medizinerin und jeder Mediziner gefragt, wen sie oder er selbst für eine Behandlung wählen oder Angehörigen vorschlagen würde. Zusätzlich geben Kliniken, Privat- und Rehakliniken Empfehlungen ab. Insgesamt 1,2 Millionen Datenpunkte hat das Team aus Research Analysten, Data Scientists und IT-Spezialisten von FactField auf diesem Weg erhoben. Am Ende der Recherche werden alle Daten nach Fachgebieten und Indikationen sortiert und nach einem differenzierten System ausgewertet. Ausführliche Einblicke in die Methodik finden Sie hier (https://www.focus-gesundheit.de/magazin/methodik-top-mediziner).Weitere Informationen und Filtermöglichkeiten in den digitalen ListenErstmals finden Leserinnen und Leser zu Beginn jeder Empfehlungsliste aller 126 Fachbereiche einen QR-Code, der zum digitalen Angebot führt. Dort gibt es die Möglichkeit, nach Empfehlungskriterien oder nach Medizinerinnen und Medizinern mit Online-Terminbuchungsoption zu filtern. Zu jeder Ärztin und jedem Arzt findet sich ein weiterführendes Profil inklusive Informationen über vorhandene Services und Themen wie Barrierefreiheit und Abrechnung.Wie sich die medizinische Versorgung in ihrem Fachbereich verbessern könnte und wo es Ansatzpunkte für präventive Maßnahmen gibt, berichten 17 Top-Medizinerinnen und -Mediziner in der aktuellen Ausgabe von FOCUS-Gesundheit. Zudem finden sich im Magazin konkrete Ratschläge für die bestmögliche Behandlung von Rücken-, Nieren- oder Hautproblemen. Expertinnen und Experten erläutern, worauf man achten sollte, um medizinisch optimal versorgt zu sein. Zudem beantwortet die Redaktion diverse Gesundheitsfragen, u.a. wie künstliche Intelligenz das Arzt-Patienten-Verhältnis verändert und welche Warnzeichen für ein schwaches Herz häufig übersehen werden. Wer auf der Suche nach einer passenden Fachmedizinerin oder einem passenden Fachmediziner ist, findet in den diesjährigen FOCUS-Empfehlungslisten 3.869 empfohlene Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen - unter anderem Pneumologie und Immunologie sowie Radiologie und Nuklearmedizin. Die Listen erhalten Interessierte im Magazin (Print oder E-Paper) und digital auf focus-gesundheit.de.Pressekontakt:21up GmbHDr. med. Christian BruerPrinzregentenstraße 5480538 MünchenE-Mail: cb@21-up.comOriginal-Content von: FOCUS-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175618/6270512