Mit dem Boom von Künstlicher Intelligenz steigt weltweit der Bedarf an Stromversorgung, Kühlung und Energie-Management rasant an. Genau hier hat sich dieser Konzern eine starke Position aufgebaut. Das Geschäft rund um Rechenzentren entwickelt sich immer mehr zum Wachstumsmotor - und genau daraus könnte jetzt der nächste große Kursschub entstehen.Die jüngsten Zahlen zeigen bereits, wie stark das operative Geschäft läuft. Der Umsatz wächst zweistellig, gleichzeitig zieht der Auftragseingang kräftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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