R. STAHL berichtete über stabile Umsätze im ersten Quartal 2026 in Höhe von 73,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Qualität der Umsätze gemischt war: Asien/Pazifik verzeichnete ein starkes Wachstum aufgrund eines größeren Projektauftrags, während Deutschland, die zentrale Region und die Amerikas Rückgänge hinnehmen mussten. Der Auftragseingang fiel um 21,9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 77,2 Mio. EUR, und der Auftragsbestand verringerte sich auf 94,3 Mio. EUR, was die begrenzte Sichtbarkeit für das Geschäftsjahr 2026 und die anhaltend schwache Nachfrage bestätigt. Die Rentabilität verbesserte sich jedoch deutlich, mit einem EBITDA before special items, das auf 6,7 Mio. EUR anstieg, und die Marge sich fast verdoppelte auf 9,2 % im Vergleich zu 5,0 % im Vorjahr, unterstützt durch niedrigere Materialkosten und Kostensenkungen. Die Prognose wurde bestätigt. Bei unveränderten Schätzungen bestätigen wir unser BUY-Rating und das Kursziel von 17,00 EUR. Ein Video zum Q1 Earnings Call von R. STAHL ist hier verfügbar: research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/r-stahl-ag
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