Vertraut man den demoskopischen Oberflächenbohrungen, so ist Verteidigungsminister Boris Pistorius derzeit angeblich der beliebteste deutsche Politiker. Dem Sozialdemokraten fliegen nicht nur Sympathien beim Wahlvolk zu, er wird zudem mit einem Wehretat in stratosphärischen Höhen von 108 Milliarden Euro beschenkt. Erklärt sich darin möglicherweise der verklärte Blick der Deutschen auf ihren Verteidigungsminister? Ein Politiker, der in D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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