Damit droht Deutschland nach mehreren Jahren wirtschaftlicher Schwäche erneut eine Phase der Stagnation. "Der Iran-Krieg hat die ohnehin fragile Erholung der deutschen Wirtschaft abrupt ausgebremst", erklärte IW-Konjunkturexperte Michael Grömling laut einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse. Besonders die steigenden Energiepreise, Unsicherheiten an den Rohstoffmärkten und neue Störungen internationaler Lieferketten träfen die exportorientierte deutsche Industrie in D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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