Meldungen dazu, dass Apple den Start des iPhone 18 ins Frühjahr verzögern könnte, gibt es schon länger. Ein Leaker aus China will nun den vermeintlichen Grund kennen: Das iPhone 17 soll schuld sein. Im Frühjahr gibt es simple Upgrades, im Juni die WWDC und im September folgt die iPhone-Keynote. So ließ sich ein Apple-Jahr in den vergangenen Jahren grob zusammenfassen. Doch damit soll 2026 Schluss sein. In diesem September soll das Unternehmen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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