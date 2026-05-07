Mainz (ots) -Vom 13. bis zum 17. Mai 2026 findet in Würzburg der 104. Deutsche Katholikentag unter dem Leitwort "Hab Mut, steh auf!" (Markusevangelium 10,49) statt. Das ZDF berichtet in verschiedenen Sendungen von der Glaubensveranstaltung, die Zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein vielfältiges Programm aus Gottesdiensten, Podiumsdiskussionen, Konzerten und kulturellen Angeboten bietet. Live übertragen wird der Gottesdienst und die Diskussionsveranstaltung.AuftaktreportageMenschen, die Wandel gestalten - davon erzählt der Film "Stark im Miteinander - Zum Auftakt des Katholikentages in Würzburg" am Mittwoch, 13. Mai 2026, 0.45 Uhr im ZDF, und ab 5.00 Uhr im ZDF-Streaming. Die Autorinnen Catherine Bralant und Ariane Martin machen die Stadt als Raum des Aufbruchs und des Füreinanders erlebbar. Die Reportage führt zu dem inklusiven Fairtrade-Café Senza Limiti, zu dem auch für die Öffentlichkeit zugänglichen Areal der Erlöserschwestern sowie zum Zukunftshaus.Diskussionsveranstaltung mit Eric MayerVerschwimmende Grenzen zwischen Fakten, Meinungen und gezielten Falschinformationen fordern die demokratische Kultur heraus. Was bedeutet das für das gesellschaftliche Miteinander? Eric Mayer diskutiert am Donnerstag, 14. Mai 2026, 13.00 Uhr, live im ZDF und ab Ausstrahlung im ZDF-Stream mit seinen Gästen, wie mit Fake News und KI-Inhalten verantwortungsvoll umgegangen werden kann. Zu Gast bei der Diskussionsveranstaltung mit dem Titel "Wahrheit und Unwahrheit im Netz - Wie umgehen mit Fake News?" sind der ZDF\u2011Meteorologe Özden Terli, der neugewählte Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Heiner Wilmer, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter\u2011Karp, Franziska Heine von Wikimedia Deutschland sowie Franziska Hoppermann (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestags und Vorsitzende der Enquete-Kommission "Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse".AbschlussgottesdienstEinen Aufruf zum Handeln setzt der feierliche Abschlussgottesdienst mit dem Titel "Hab Mut, steh auf ... und geh!", den das ZDF am Sonntag, 17. Mai 2026, 10.00 Uhr, vom Würzburger Residenzplatz überträgt (ab Ausstrahlung im ZDF streamen). Im Zentrum der Feier steht die Einladung, die Erfahrungen und Impulse der Tage in den Alltag mitzunehmen. Hauptzelebrant ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Heiner Wilmer. Darüber hinaus sind zahlreiche Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft beteiligt.AbschlussreportageMal wieder ausgiebig quatschen und entspannen, so haben sich Leo, Jana und Marie ihr Mädelswochenende in Würzburg vorgestellt. Doch dann tauchen sie ein in den Katholikentag und teilen in der Reportage "Girls-Trip: Katholikentagsedition - Der Katholikentag 2026 in Würzburg" am Sonntag, 17. Mai 2026, ab 0.00 Uhr im ZDF-Streaming und um 0.35 Uhr im ZDF ihre Erlebnisse von Podiumsdiskussionen, spirituellen Impulsen und ungewöhnlichen Eindrücken. Keine der drei hat einen starken Bezug zur Kirche und doch sind sie irgendwie fasziniert von dem riesigen Event.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de. Sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/religioesethemen) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Presseinformationen (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-sendungen-vom-104-deutschen-katholikentag-2026-in-wuerzburg) zum Katholikentag- Informationen zu den Gottesdiensten: https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste (https://ly.zdf.de/BziWJ/) und https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/- Alle Gottesdienste (https://www.zdf.de/gottesdienste/gottesdienste-104)sind ab Ausstrahlung im ZDF-Streaming mit Untertiteln und Gebärdensprache verfügbar.- Dokus (https://www.zdf.de/dokus?gad_source=1&gad_campaignid=21729472013&gclid=Cj0KCQjwvJHIBhCgARIsAEQnWlDWnW5qD5xRbX3Io85znR-HdStsPaq_miCol34EXRvaL4ChhfSERH8aAvhsEALw_wcBt=genre-10296%3Fat_medium%3DPaidMedia&at_specific=SEA&at_campaign=searchextensions&at_content=google&at_medium=PaidMedia&at_specific=SEA&at_campaign=zdf&at_content=google) im ZDF-StreamingPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6270545