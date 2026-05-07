Für die IFAT in München haben Lkw- und Aufbauhersteller ihre taffsten Fahrzeuge auf Hochglanz poliert: Müllautos, Winterdienst-Lkw, Kräne, Kanalreiniger, Kehrmaschinen bestimmen die Stände. Und immer häufiger blitzen unter den Aufbauten die orangenen Hochvolt-Kabel hervor. Diesel ade, hier stromert's. Wir haben uns auf der Messe umgesehen. Die IFAT gilt als Leitmesse für Umwelttechnologien und versammelt alle zwei Jahre die Branchen Wasserwirtschaft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net