© Foto: Alastair Grant/AP/dpaShell profitiert von Ölboom mit über 6,9 Milliarden US-Dollar Gewinn, warnt jedoch vor einem Rückgang der Gasproduktion durch den Nahost-Konflikt und niedrigeren Rückkäufen. Shell gab bekannt, dass sich der Gewinn im ersten Quartal dank des Ölhandels und höherer Preise mehr als verdoppelt habe. Der Energiekonzern warnt jedoch vor einer geringeren Gasproduktion aufgrund des Konflikts im Nahen Osten und startete einen geringeren Aktienrückkauf als in den Vorquartalen. Der bereinigte Gewinn des britischen Energieriesen - eine vielbeachtete Kennzahl, die bestimmte Rohstoffpreisanpassungen und einmalige Aufwendungen ausklammert - stieg von 3,26 Milliarden US-Dollar im Vorquartal auf 6,915 …Den vollständigen Artikel lesen
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