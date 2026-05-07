Wien (ots) -Immobilien zu bewerten galt lange als Königsdisziplin für erfahrene Experten - doch Künstliche Intelligenz greift inzwischen tief in dieses Terrain ein. Sie analysiert in Sekunden tausende Parameter, erkennt Muster im Marktverhalten und kann sogar potenzielle Wertentwicklungen abschätzen. Der Wandel ist in vollem Gange - und wird oft unterschätzt.Wer glaubt, dass nur Menschen Immobilien bewerten können, verkennt das Tempo der technologischen Entwicklung", sagt Gerald Hörhan. Der Investmentpunk und Immobilienprofi bringt im September ein eigenes KI-Bewertungstool auf den Markt - mit dem Ziel, fundierte Entscheidungen datenbasiert und in Echtzeit möglich zu machen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie das System funktioniert und warum klassische Bewertungen künftig nur noch ein Baustein unter vielen sein werden.Wie funktioniert ein KI-gestütztes Bewertungstool konkret?Im Kern zielt das Tool darauf ab, den Bewertungsprozess deutlich zu vereinfachen und gleichzeitig zu beschleunigen. Nutzer können zunächst zwischen verschiedenen Abo-Modellen wählen, die sich je nach Nutzungsintensität und Bedarf unterscheiden. Darüber hinaus lässt sich individuell festlegen, welche Daten in die Analyse einfließen sollen - ein wichtiger Aspekt, um die Bewertung flexibel an unterschiedliche Strategien anzupassen.Der eigentliche Bewertungsprozess beginnt mit der Dateneingabe. Hier stehen zwei Wege offen: Entweder wird ein Exposé als Dokument hochgeladen oder ein Link, etwa von ImmobilienScout, eingefügt. Innerhalb weniger Sekunden bis Minuten extrahiert das System automatisch die relevanten Eckdaten aus der Quelle.Sollten Informationen fehlen oder unvollständig sein, können diese im nächsten Schritt manuell ergänzt werden. Das betrifft beispielsweise Kaufpreise, Mietannahmen oder objektspezifische Merkmale wie Baujahr, Zustand oder Ausstattung. Alternativ ist auch eine vollständig manuelle Eingabe möglich, wenn keine externen Datenquellen vorliegen.Anschließend startet die eigentliche Analyse. Dabei bewertet die KI nicht nur klassische Kennzahlen, sondern berücksichtigt auch qualitative Faktoren wie Infrastruktur, Verkehrsanbindung oder Lebensqualität. Das Ergebnis geht somit über eine rein zahlenbasierte Betrachtung hinaus.Was liefert die Analyse - und was bedeutet das für den Nutzer?Nach Abschluss der Berechnung erhält der Anwender eine strukturierte Auswertung des Objekts. Diese umfasst unter anderem:- Betriebskosten- Mietpotenzial- Nettomietrendite- Cashflow- Gesamtbewertung der Immobilie- Einschätzung der LagequalitätDarüber hinaus spricht das System eine klare Handlungsempfehlung aus, etwa in Form einer Kaufempfehlung oder einer Ablehnung. Besonders relevant ist dabei die Begründung: Nutzer können detailliert nachvollziehen, welche Faktoren zu dieser Einschätzung geführt haben.Gerade hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Excel-basierten Analysen. Während Tabellen meist nur Zahlen liefern, ergänzt die KI diese um Kontext und Interpretation. Das erleichtert nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern spart auch Zeit bei der Auswertung.Ein weiterer Vorteil liegt in der Skalierbarkeit: Wer regelmäßig mehrere Objekte prüft, kann innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl an Analysen durchführen und vergleichen - ein Prozess, der manuell kaum effizient umzusetzen wäre.Wo liegt der konkrete Mehrwert gegenüber klassischen Methoden?Traditionelle Bewertungsverfahren sind häufig zeitintensiv und erfordern umfangreiche manuelle Berechnungen. Zudem basieren viele Modelle noch immer auf statischen Excel-Tabellen, die weder flexibel noch besonders intuitiv sind.Künstliche Intelligenz setzt genau hier an. Sie ermöglicht nicht nur eine schnellere Verarbeitung großer Datenmengen, sondern sorgt auch für eine strukturierte und konsistente Analyse.Für erfahrene Investoren bedeutet das vor allem Effizienzgewinn: Mehr Objekte können in kürzerer Zeit geprüft werden, ohne dabei an Tiefe zu verlieren. Gleichzeitig profitieren Einsteiger von einer klaren Orientierung, da das Tool eine fundierte Ersteinschätzung liefert und typische Bewertungsfehler reduziert.Dennoch ersetzt die KI keine eigene Expertise. Vielmehr fungiert sie als unterstützendes Instrument, das auf dem Wissen und der Erfahrung erfahrener Investoren basiert und dieses systematisch verfügbar macht.Wie lässt sich Vertrauen in KI-Bewertungen schaffen?Trotz aller Vorteile begegnen viele Nutzer automatisierten Bewertungen zunächst mit Skepsis. Diese Zurückhaltung ist nachvollziehbar, schließlich geht es bei Immobilieninvestitionen oft um erhebliche Summen.Vertrauen entsteht daher vor allem durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Genau hier setzt das Tool an: Die Ergebnisse werden nicht nur präsentiert, sondern auch verständlich erklärt. Nutzer können jederzeit einsehen, welche Daten berücksichtigt wurden und wie die Bewertung zustande kommt.Gleichzeitig bleibt die Verantwortung bewusst beim Anwender. Die KI liefert eine datenbasierte Grundlage, ersetzt jedoch nicht die individuelle Entscheidung. Wer die Ergebnisse kritisch einordnet und mit eigenem Fachwissen kombiniert, kann das volle Potenzial der Technologie ausschöpfen.Fazit: Revolution mit AugenmaßKünstliche Intelligenz verändert die Immobilienbewertung nachhaltig - allerdings nicht als vollständiger Ersatz, sondern als leistungsstarke Ergänzung.Während klassische Methoden weiterhin ihre Berechtigung haben, entwickelt sich die KI zunehmend zum zentralen Werkzeug für effiziente und fundierte Analysen. Entscheidend ist dabei nicht die Technologie allein, sondern ihr sinnvoller Einsatz im Zusammenspiel mit menschlicher Erfahrung.So betrachtet ist KI weder bloße Spielerei noch Allheilmittel, sondern ein Werkzeug, das den Bewertungsprozess neu definiert und insbesondere dort überzeugt, wo Geschwindigkeit, Struktur und Datenvielfalt gefragt sind.Über Gerald Hörhan:Gerald Hörhan ist mit Einzimmerwohnungen zum Millionär geworden und ist der festen Ansicht, dass 90 Prozent der Menschen ebenso dazu in der Lage sind. Mit der Gründung der Investment Punk Academy hat er einen Ort geschaffen, an dem die Teilnehmer lernen, wie sie ihre finanzielle Freiheit systematisch planen. Damit holt er nach, was im Bildungssystem versäumt wird. Schließlich wird nirgends der richtige Umgang mit Geld gelehrt. Mit der Investmentpunk Academy konnte er mittlerweile über 100.000 Menschen Finanzen lehren und ihnen helfen, auf diesem Weg ihre Ziele zu realisieren. Mehr Informationen unter: https://www.investmentpunk.comPressekontakt:Investmentpunk Academy GmbHGerald B. HörhanE-Mail: support@investmentpunk.academyWebseite: https://www.investmentpunk.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Investmentpunk Academy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172208/6270591