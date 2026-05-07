Der Raumfahrtkonzern SpaceX steht offenbar kurz vor einem der größten Börsengänge der Wirtschaftsgeschichte. Wie aus Insiderkreisen bekannt wurde, hat das von Elon Musk geführte Unternehmen bereits im vergangenen Monat vertraulich Unterlagen für einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Ab dem 8. Juni soll die sogenannte IPO-Roadshow starten. Dabei präsentieren Unternehmensvertreter die Aktie institutionellen Investoren und Analysten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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