Neben Überflieger Micron gehört auch die Aktie von Celestica zu den großen Gewinnern des anhaltenden KI-Booms. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückschlags nach den jüngsten Quartalszahlen sprechen die starken Investitionen der Hyperscaler und die dynamische Entwicklung im Cloudgeschäft weiterhin für anhaltendes Wachstum. Überraschend starke Quartalszahlen treiben das Wachstum an Celestica profitierte im ersten Quartal von der hohen Nachfrage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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