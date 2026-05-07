© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIHawkEye 360 sammelt bei seinem Börsengang 416 Millionen US-Dollar ein. Der Deal gilt als wichtiger Test für Space- und Rüstungsaktien.Der US-Satellitenspezialist HawkEye 360 hat bei seinem Börsengang 416 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Unternehmen platzierte 16 Millionen Aktien zu je 26 US-Dollar und erreichte damit eine Bewertung von rund 2,42 Milliarden US-Dollar. Die Firma aus Herndon im Bundesstaat Virginia setzte den Ausgabepreis am oberen Ende der zuvor angepeilten Spanne von 24 bis 26 US-Dollar fest. Die Aktien sollen ab Donnerstag an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel "HAWK" gehandelt werden. Der Börsengang fällt in eine Woche, in der Anleger besonders auf …Den vollständigen Artikel lesen
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