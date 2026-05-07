Deutschlands öffentliche Versicherer haben eine deutschlandweite Informationsplattform zur Bewertung von Naturgefahren gestartet. Mit dem Online-Service sollen Hausbesitzer, Bauherrn sowie Planer und Architekten sich umfassend von lokalen Naturgefahren am Standort ihrer Immobilien informieren können. Die öffentlichen Versicherer Deutschlands haben mit "Elementa Zentrum Naturgefahren" eine digitale Informationsplattform gestartet, die darauf abzielt, Hausbesitzer, Bauherren sowie Planer und Architekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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