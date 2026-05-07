Wien (www.fondscheck.de) - M&G Investments hat Paul Haegy zum Leiter Infrastructure Debt und Private Placements innerhalb des 93 Milliarden Euro umfassenden Private-Markets-Geschäfts ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In der neu geschaffenen Position übernehme Haegy die Verantwortung für den weiteren Ausbau der Origination und Strukturierung von Infrastrukturkrediten. Haegy werde an James King berichten, Leiter der 31 Milliarden Euro umfassenden Private-&-Structured-Credit-Plattform von M&G. Darüber würden die Briten per Aussendung informieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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