Wien (www.fondscheck.de) - Geldmarktfonds schlummerten lange im Dornröschenschlaf, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zuge der Niedrigzinspolitik der Notenbanken habe diese Kategorie als unattraktiv gegolten. Doch mit der Zinswende des Jahres 2022 habe sich das Blatt gewendet. Zunehmend fließe das Vermögen dabei in das Format des börsengehandelten Fonds (ETF). Die Anbieter würden auf den Trend reagieren und neue Produkte auf den Markt bringen. Auf den ersten Blick erscheine das Segment einfach zu überschauen. Doch im Detail würden sich Unterschiede offenbaren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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