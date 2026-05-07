Das von der EU geförderte Projekt MAXIMA (Modular AXIal flux Motor for Automotive) hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen kostengünstigen und anpassungsfähigen Axialflussmotor für Elektrofahrzeuge zu konzipieren, der mehr Leistung bringt und die Abhängigkeit von Permanentmagneten reduziert. Erste Meilensteine hat MAXIMA bereits erreicht. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Radialflussmotoren ist das Magnetfeld des Stator bei einem Axialflussmotor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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