© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USAMoonshot AI erhält rund 2 Milliarden US-Dollar und steigt auf über 20 Milliarden US-Dollar Bewertung. Meituan führt die Runde an, der KI-Wettlauf gewinnt Tempo.Das chinesische KI-Start-up Moonshot AI hat in einer neuen Finanzierungsrunde rund 2 Milliarden US-Dollar eingesammelt, wie Bloomberg berichtet. Damit steigt die Bewertung des Unternehmens auf mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Getrieben wurde die Runde vor allem von der Beteiligung des Food-Delivery-Konzerns Meituan über dessen Venture-Einheit. Die Dynamik ist bemerkenswert. Erst Ende des vergangenen Jahres lag die Bewertung noch bei rund 4,3 Milliarden US-Dollar nach einer 500-Millionen-Dollar-Runde. Anfang dieses Jahres folgten …Den vollständigen Artikel lesen
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