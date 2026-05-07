Mainz (ots) -Elf Helden - ein AlbtraumDoku-Serie (4 x 45 Min.)Ab 2. Juni 2026Sie kamen als Weltmeister. Sie kamen als Favorit. Und sie gingen als Team im freien Fall. Was ist bei der WM 1994 passiert, dass aus einer der stärksten deutschen Mannschaften aller Zeiten ein Team im Ausnahmezustand wurde?WM-Wahnsinn und Titel-TräumeSport-Doku (75 Min.)Ab 4. Juni 2026Es wird die größte WM aller Zeiten, fünf Wochen, über 100 Spiele quer über den nordamerikanischen Kontinent. Keine WM für Fußballromantiker. Oder doch? Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger auf Reportagereise.FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026Sport-EventAb 11. Juni 2026Am 11. Juni wird angepfiffen. Dann sind alle ARD- und ZDF-Spiele im Livestream und als Re-Live in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem: News, Highlights, Interviews, Turnierstatistiken, die Tactical Cam und vieles mehr.William - Schicksalsjahre eines ThronfolgersDoku-Serie (3 x 25 Min.)Ab 30. Mai 2026Die Doku zeigt Prinz William nicht nur als Thronfolger, sondern als Mensch. Schon früh musste er lernen, zu funktionieren. Heute navigiert er zwischen Familie, Pflicht und einer Monarchie im Wandel. Konflikte und private Krisen holen ihn immer wieder ein.PrisonerThriller-Serie (6 x 45 Min.)Ab 19. Juni 2026Eine Justizbeamtin und ein Schwerkrimineller kämpfen allein gegen ein skrupelloses Syndikat - ohne einander oder der Polizei zu vertrauen. Ein packendes Katz- und-Maus-Spiel mit Izuka Hoyle, Tahar Rahim und Leonie Benesch.Y-KollektivReportagenAb 1. und 8. Juni 2026Alle laufen krasser: Der Mega-Hype um Marathon | Ohne Jawline kein Mann? Schönheitsdruck bei Männernteam.recherche: Models für EpsteinReportage (30 Min.)Ab 2. Juni 2026"team.recherche" hat für die ARD Mediathek untersucht, welche Rolle europäische Modelagenturen und Modelscouts im Netzwerk von Jeffrey Epstein spielten.Spielfeld der Macht - Die WM in Trumps AmerikaSport-Doku (60 Min.)Ab 4. Juni 2026Im Vorfeld der Fußball-WM reisen Ingo Zamperoni und Philipp Awounou durch die USA. Auf ihrem Roadtrip erfahren sie, wie wichtig Sport für die Identität des Landes ist - und wie Donald Trump den Sport politisch instrumentalisiert.Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Jetzt reicht's!Dokumentation (45 Min.)Ab 5. Juni 2026Vor zehn Jahren waren sie noch zu jung, um beim Brexit-Referendum abzustimmen. Heute tragen sie die Folgen. Die Doku begleitet vier jungen Briten. Wohin geht die Reise, wenn die Generation Brexit die Zügel in die Hand nimmt?Money Maker: Nikolaus ThomaleDokumentation (30 Min.)Ab 16. Juni 2026Eine eigene Villa auf Mallorca? Ein Chalet in St. Moritz? Co-Ownership soll es möglich machen. Nikolaus Thomale hat mit dieser Idee ein rasant wachsendes Unternehmen gegründet. Was steckt dahinter und wie gut ist das Angebot wirklich?Monitor: Arm sollst Du bleiben - Endstation HerkunftDokumentation (30 Min.)Ab 17. Juni 2026Von der Geburt bis zur Rente: Die Doku zeigt, wie sich soziale Ungleichheit in Deutschland verfestigt - und warum sie zur wachsenden Gefahr für Zusammenhalt und Demokratie wird.Falsch, aber anders lustigComedy-Show (6 x 30 Min.)Ab 20. Juni 2026Host Moritz Neumeier versammelt Comedians und andere Mutige, die in Zweier-Teams gegeneinander spielen. Es wird gelacht, gemeinsam improvisiert und schräges Zeug entwickelt.Manipulation: Wenn Coaching zur Gefahr wirdWissens-Doku (45 Min.)Ab 22. Juni 2026Wie werde ich selbstbewusster? Wie heile ich meine Traumata? Mit Fragen wie diesen wenden sich Menschen an Life-Coach Markus Streinz. Doch hinter Fassade seiner "Academy" entfaltet sich ein System gezielter Manipulation.ARD Crime Time: Mord ohne LeicheTrue-Crime-Reihe (3 x 25 Min.)Ab 24. Juni 2026Im Dezember 2022 verschwindet die hochschwangere Alexandra R. (39) aus Nürnberg spurlos. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen, hat zwei Verdächtige. Doch es gibt keine Leiche. 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Juni 2026Jagen liegt im Trend: Immer mehr junge Menschen greifen zur Waffe, darunter auffallend viele Frauen. Naturverbunden, idyllisch, fast schon romantisch - so inszenieren sie ihre Welt auf Social Media. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus?ardmediathek.deEine fortlaufend aktualisierte Version des Pressedossiers mit ausführlichen Informationen zu den Highlights in der ARD Mediathek finden Sie hier: https://pressekits.ard.de/highlights-ard-mediathekPressekontakt:Ingrid GüntherARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deFotos bei ard-foto.de und br-foto.deWeitere Informationen sowie Ansichtsfolgen zu vielen Formaten finden Sie im ARD Presseservice: programmpresse.ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6270837