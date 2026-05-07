DJ PTA-News: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Dividendenbekanntmachung - ISIN AT0000808209

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Dividendenbekanntmachung

ISIN AT0000808209

Klagenfurt (pta000/07.05.2026/14:30 UTC+2)

In der am 07. Mai 2026 abgehaltenen 29. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 1,30 Euro je Stückaktie beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer, soweit keine steuerliche Ausnahme von der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, ab dem 15. Mai 2026 durch Gutschrift der depotführenden Banken.

Als Hauptzahlstelle fungiert die Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

Nachweisstichtag Dividenden ist der 12. Mai 2026. Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: ab 11. Mai 2026.

Klagenfurt, im Mai 2026

Der Vorstand

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

(Ende)

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Aussender: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Bahnstraße 89 9021 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +43 463 321 09 0 E-Mail: Investor.Relations@sw-umwelttechnik.com Website: www.sw-umwelttechnik.com ISIN(s): AT0000808209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778157000803 ]

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May 07, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)