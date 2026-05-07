Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 07.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der PEA-Countdown: Wie 2026 zum Neubewertungsjahr von Alaska Energy Metals wird
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 910497 | ISIN: AT0000808209 | Ticker-Symbol: SWU
Stuttgart
07.05.26 | 14:46
37,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SW UMWELTTECHNIK STOISER & WOLSCHNER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SW UMWELTTECHNIK STOISER & WOLSCHNER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
39,00042,00015:11
Dow Jones News
07.05.2026 15:03 Uhr
68 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Dividendenbekanntmachung - ISIN AT0000808209

DJ PTA-News: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Dividendenbekanntmachung - ISIN AT0000808209

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Dividendenbekanntmachung

ISIN AT0000808209

Klagenfurt (pta000/07.05.2026/14:30 UTC+2)

In der am 07. Mai 2026 abgehaltenen 29. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 1,30 Euro je Stückaktie beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer, soweit keine steuerliche Ausnahme von der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, ab dem 15. Mai 2026 durch Gutschrift der depotführenden Banken.

Als Hauptzahlstelle fungiert die Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

Nachweisstichtag Dividenden ist der 12. Mai 2026. Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: ab 11. Mai 2026.

Klagenfurt, im Mai 2026

Der Vorstand

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG 
           Bahnstraße 89 
           9021 Klagenfurt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +43 463 321 09 0 
E-Mail:        Investor.Relations@sw-umwelttechnik.com 
Website:       www.sw-umwelttechnik.com 
ISIN(s):       AT0000808209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778157000803 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.