Die Initiative verbindet Fragmente von Urwäldern in den Biomen Atlantischer Regenwald, Cerrado und Amazonas und fördert so die Bewegung von Wildtieren, die Ausdehnung der Vegetationsdecke und die Wiederherstellung von Ökosystemen

Suzano, der weltweit größte Zellstofflieferant, hat durch die Einrichtung ökologischer Korridore 214.368 Hektar Urwald in den Biomen Atlantischer Regenwald, Cerrado und Amazonas in Brasilien miteinander verbunden und damit innerhalb von vier Jahren eine Fläche von mehr als 200.000 Fußballfeldern wiederhergestellt. Allein 2025 wurden 55.366 Hektar Urwald miteinander verbunden, was Suzanos öffentliches Ziel vorantreibt, bis 2030 500.000 Hektar zu verbinden, wie im kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens dargelegt.

Die Einrichtung ökologischer Korridore stützt sich auf jahrzehntelange Forschung und Überwachung durch Suzano und seine Partner. Ziel ist es, größere Landfragmente mit höherer Artenvielfalt sowie solche, die bereits von Experten überwacht werden, mit Gebieten zu verbinden, in denen die Tierwelt begrenzt oder bedroht ist. Diese Korridore sind so angelegt, dass sie den kürzestmöglichen Weg nehmen, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von Wildtieren genutzt werden, um deren Bewegung besser zu unterstützen.

"Diese Verbindung ermöglicht den Tieren den Zugang zu verschiedenen Gebieten, erhöht die Mobilität der Wildtiere, unterstützt die Verbreitung von Samen und Pollen und fördert die genetische Vielfalt sowie die Widerstandsfähigkeit der Populationen. Es geht nicht nur darum, Gebiete mit heimischem Wald wiederherzustellen es geht darum, dem Ökosystem ein integriertes Funktionieren zu ermöglichen. Wenn Fragmente nicht mehr isoliert sind, gewinnt die Landschaft ihre Fähigkeit zurück, Leben kontinuierlich zu erhalten, was für den Erhalt der Biodiversität in diesen Regionen unerlässlich ist", sagte Paulo Groke, Forstingenieur am Ecofuturo-Institut mit über vier Jahrzehnten Erfahrung im Naturschutz.

Im Atlantischen Regenwald konzentriert sich Suzano auf die Verbindung von Fragmenten zwischen den Bundesstaaten Bahia und Espírito Santo, während das Unternehmen in Mato Grosso do Sul, in der Cerrado-Region, die allgemeine Vernetzung verbessern will. Im Amazonasgebiet verstärkt das Unternehmen den Schutz im "Arc of Deforestation" (Entwaldungsbogen), wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung des privaten Naturschutzgebiets (RPPN) Nova Descoberta liegt dem größten privaten Naturschutzgebiet in Maranhão mit einer Fläche von 5.800 Hektar -, das an das Gurupi-Mosaik anschließt, eine Gruppe von Naturschutzgebieten und indigenen Gebieten zwischen Maranhão und Pará, und eines der wichtigsten Gebiete für die Biodiversität im östlichen Amazonasgebiet darstellt.

Diese Initiative umfasst Flächen, die sowohl Suzano als auch Dritten gehören, und verfolgt ein kooperatives Modell, das lokale Gemeinschaften, Landbesitzer, zivilgesellschaftliche Organisationen und externe Geldgeber einbezieht. Durch die Verbindung neuer Landflächen reicht die Wirkung dieser Initiative über die im Besitz von Suzano befindlichen Gebiete hinaus, stärkt die Aktivitäten in weitläufigen Regionen und fördert sinnvolle Partnerschaften, die die ökologische Wiederherstellung und Naturschutzbemühungen unterstützen.

"Unser ehrgeiziges Programm 'Corredor da Mata' zielt darauf ab, den größten ökologischen Korridor im Atlantischen Regenwald zu schaffen. Die nachhaltige Landnutzung, die durch Waldsanierung und die Einführung von Agroforstsystemen umgesetzt wird, ist die Hauptaktivität, die im Rahmen der Partnerschaft zwischen iNovaland und Suzano entwickelt wurde. Dies hat den Weg geebnet und durch den Austausch von Wissen und den Technologietransfer Verbindungen für die regionale Entwicklung der ländlichen Gemeinschaft gefördert. Wir glauben, dass der Erfolg eines ökologischen Korridors von der regionalen Integration und der Bildung von Partnerschaften zwischen indigenen Gemeinschaften, Familienbetrieben, ländlichen Landbesitzern, Unternehmen, Wissenschaft und öffentlichen Stellen abhängt", erklärte Márcio Braga, Geschäftsführer von iNovaland Brasil.

Dieser kollektive Ansatz ist es, der groß angelegte Fortschritte vorantreibt und die Konsistenz des Projekts sicherstellt. "Um Suzanos Ziel bis 2030 zu erreichen, müssen wir verschiedene Interessengruppen für ein gemeinsames Ziel zusammenbringen. Wir müssen über unsere eigenen Gebiete hinausblicken und Gemeinden, ländliche Produzenten und Partner einbinden, um Korridore zu schaffen, die ökologischen und sozialen Nutzen für die gesamte Umgebung bringen", sagte Giordano Automare, Executive Sustainability Manager bei Suzano. "Diese Bemühungen erfordern Dialog und Vertrauen, um gesündere Ökosysteme und widerstandsfähigere Landschaften zu gewährleisten. Jeder Abschnitt des realisierten Korridors schafft einen Mehrwert über Suzano hinaus und stärkt alle, die von diesen Gebieten abhängig sind", fügte er hinzu.

Die Umsetzung ökologischer Korridore ist Teil der 2025 ins Leben gerufenen Naturstrategie von Suzano. Die Strategie wurde in Zusammenarbeit mit der Internationalen Union für Naturschutz (IUCN) entwickelt und orientiert sich an der STAR-Methodik, die vorrangige Bedrohungen identifiziert, um das Aussterberisiko gefährdeter Arten zu verringern. Bei Überwachungen in Gebieten, in denen ökologische Korridore eingerichtet wurden, wurden bereits 97 gefährdete Arten erfasst, von denen 19 als Schwerpunkt für Maßnahmen ausgewählt wurden, darunter der Bronzeschwanz-Schattenkolibri, der Kaapori-Kapuziner und das Riesen-Gürteltier. Dies zeigt das Potenzial dieser Korridore, die Vernetzung zu verbessern und das Überleben von Wildtieren zu unterstützen, im Einklang mit den globalen Biodiversitätszielen.

Detaillierte Informationen über den Fortschritt der Initiative zu ökologischen Korridoren, die Naturstrategie und die anderen sozialen und ökologischen Verpflichtungen des Unternehmens finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2025 von Suzano. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.suzano.com.br/sustainability-reports/2025-sustainability-report

HINWEISE FÜR DIE REDAKTION

Über Suzano

Suzano ist der weltweit größte Zellstofflieferant, ein bedeutender Papier- und Verpackungshersteller in Nord- und Südamerika und einer der größten Arbeitgeber Brasiliens.

Angetrieben von einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation produziert Suzano verantwortungsvoll angebaute Rohstoffe, die in mehr als 100 Länder weltweit exportiert werden und damit die globale Nachfrage nach biobasierten Lösungen decken. Diese werden zur Herstellung von Alltagsgegenständen verwendet, die mehr als zwei Milliarden Menschen erreichen, darunter Toilettenpapier und Taschentücher, Verpackungs-, Druck- und Schreibpapier, Körperpflegeprodukte und Textilien.

Suzano wurde vor über 100 Jahren in Brasilien gegründet und ist heute in Lateinamerika, Nordamerika, Europa und Asien tätig. Die Aktien des Unternehmens sind an der B3 in São Paulo (SUZB3) und an der New Yorker Börse (SUZ) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: suzano.com.br/en

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