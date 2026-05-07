EQS-News: Julien's Auctions
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MEHR ALS 650 SELTENE MUSIKARTEFAKTE WERDEN AM 29. UND 30. MAI LIVE AUS
Ace Frehley von KISS - Berühmteste Gitarre - 1975 Les Paul-Ace #1
Stevie Ray Vaughan 1969 Guild F-412 aus dem MTV Unplugged-Auftritt von 1990
Johnny Cash 1954 Martin Akustikgitarre, gespielt 1956 bei seinem Debüt in der Grand Ole Opry
Kirk Hammett - auf der Bühne und im Studio gespielt, signiert, erste "Ouija" ESP Custom
Eddie Van Halen: Auf der Bühne gespielt und signiert, persönlich gestreifte Charvel Art Series-Gitarre aus dem letzten Auftritt mit Sammy Hagar (Schätzpreis 50.000 - 70.000 USD)
Von den Beatles signierte Plattenhülle "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (Schätzpreis 20.000 - 40.000 USD)
Gary Busey: 1966er Gibson "The Buddy Holly Story" Southern Jumbo Akustikgitarre aus seinem Besitz und im Film verwendet, inklusive DVD (Schätzpreis 10.000 - 20.000 USD)
Adam Clayton von U2 - "Unforgettable Fire": Im Studio und auf der Bühne bei "Live Aid" 1985 gespielter Vintage-Fender-Jazz-Bass (Schätzpreis 20.000 - 40.000 USD)
LOS ANGELES, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, das weltweit führende Auktionshaus für Prominentenartikel, hat heute alle Einzelheiten zu seiner mit Spannung erwarteten Veranstaltung "Music Icons" bekannt gegeben. Die diesjährige Sammlung würdigt die unvergängliche Kraft des Heavy Metal und feiert den 50. Jahrestag des London-Debüts von KISS mit einer Wanderausstellung, die die Highlights der Auktion präsentiert. Nach Stationen in London und Tokio wird die Ausstellung ab dem 13. Mai im Hard Rock Cafe New York zu sehen sein und täglich für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Gebote für die gesamte Sammlung mit mehr als 800 Objekten sind ab sofort unter juliensauctions.com möglich. Die zweitägige Auktion findet am 29. und 30. Mai live im Hard Rock Cafe Times Square in New York City statt.
"Das Interesse an Musik-Memorabilien erreicht ein noch nie dagewesenes Ausmaß, angeheizt von Sammlern, die sowohl die kulturelle Bedeutung dieser Instrumente als auch das Vermächtnis der dahinter stehenden Künstler schätzen - was oft zu rekordverdächtigen Verkäufen führt", sagt Martin Nolan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Julien's Auctions. "Unsere jährliche 'Music.Icons'-Auktion mit außergewöhnlichen Gitarren von Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan und Kirk Hammett unterstreicht das anhaltende Engagement von Julien's, Stücke in Museumsqualität auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die weltweite Diskussion rund um das Sammeln von Musik zu prägen."
Die Auktion "Music Icons" präsentiert eine außergewöhnliche Sammlung einiger der kraftvollsten und einflussreichsten Gitarren, die jemals auf einer Auktion zu sehen waren, darunter Instrumente, die von Rocklegenden wie Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax)und Stevie Ray Vaughan gespielt wurden.
Zu den vielen Höhepunkten gehört die Gitarre, die Johnny Cash bei seinem Debüt in der Grand Ole Opry 1956 spielte. Cashs Martin D-18 Akustikgitarre aus dem Jahr 1954 wurde von 1954 bis 1956 verwendet und ist damit möglicherweise seine früheste professionelle Gitarre. In dieser Zeit nahm Cash Singles wie "Hey, Porter", "Folsom Prison Blues", "I Walk the Line" und "There You Go" auf.
Für KISS-Fans umfasst der Verkauf Dutzende einzigartiger Gegenstände, von auf der Bühne getragenen Kostümen bis hin zu persönlichen Gegenständen. Das Herzstück ist Ace Frehleys 1975er Gibson Les Paul, eine der historisch bedeutendsten Gitarren des Rock'n'Roll. Frehley vertraute während seiner gesamten Karriere auf dieses Instrument und setzte es auf der Bühne und im Studio mit KISS häufiger ein als jede andere Gitarre in seinem Arsenal. Seine langjährige Verbundenheit mit der Gibson Les Paul hat ihm einen Platz auf fast jeder Liste der "Top 10 Les-Paul-Spieler aller Zeiten" eingebracht.
Eine Auswahl weiterer Highlights mit Fotos und detaillierten Beschreibungen finden Sie auf der Website von Julien's Auctions.
Zu den Highlights gehören:
Ace Frehley:
Gitarren & Bass
Persönliche Schätze und mehr:
LIVE- UND ONLINE-AUKTION
"Music Icons"
Freitag, 29. Mai
Samstag, 30. Mai
ANMELDUNG ZUM GEBOT
Für Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@juliensauctions.com oder rufen Sie 310-836-1818 an.
Abgabe von Geboten
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Wir von Julien's möchten Ihnen diese Momente durch ikonische Artefakte und einzigartige Kollektionen zurück ins Leben bringen. Ob in direkter Zusammenarbeit mit Künstlern, in Partnerschaft mit legendären Nachlässen oder in enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Sammlern - unsere Auktionen lassen Kultur lebendig werden und versprechen Entdeckungen und Wiederbegegnungen. Von Elvis Presley, Marilyn Monroe und Ringo Starr bis hin zu Lady Gaga, Banksy und Kurt Cobain - von LA bis in die ganze Welt: Hier finden Originale ihresgleichen.
Informationen zu Hard Rock:
HRI hat zahlreiche Branchen-, Reiseziel- und Arbeitsplatzauszeichnungen in den Bereichen Reisen, Gastgewerbe, Glücksspiel, Unterhaltung sowie Gastronomie und Getränke erhalten. HRI verfügt derzeit über Investment-Grade-Ratings von führenden Ratingagenturen: S&P Global Ratings (BBB), Moody's Investors Service (Baa2) und Fitch Ratings (BBB). Weitere Informationen über Hard Rock International finden Sie unter www.hardrock.com oder shop.hardrock.com.
Video - https://www.youtube.com/watch?v=4jNpoauApQQ
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07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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