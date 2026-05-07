München (ots) -In seiner Sitzung vom Donnerstag, 7. Mai 2026, hat der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks der Wiederberufung von Werner Reuß als Leiter des Programmbereichs Wissen und Bildung zugestimmt. Zudem wurde Dr. Hans-Martin Schmidt zum Hauptabteilungsleiter für Standortmanagement und Services berufen. Er folgt auf Thomas Kiermeyer, der als Leiter der bisherigen Hauptabteilung Allgemeine Dienste in den Ruhestand geht.Werner Reuß (62) leitet den heutigen Programmbereich Wissen und Bildung seit 2006 und hat dessen digitale Transformation konsequent vorangetrieben - mit neuen Wissens- und Bildungsangeboten wie etwa "FrauenGeschichte" und den sehr erfolgreichen Reihen zur Vorstellung von Studiengängen "alpha Uni" und nicht-akademischen Berufen "Job Challenge" auf YouTube. Weiterer wichtiger Meilenstein ist die laufende digitale Umwandlung des Telekollegs zu "kolleg24". Zum Programmbereich gehören die Redaktionen "Wissen aktuell", "Wissen und Forschung", "Schule und Bildung", "Geschichte und Gesellschaft", "Medizin und Gesundheit" und der Bereich "Barrierefreie Angebote". Auch die Zusammenarbeit innerhalb der ARD prägt Reuß maßgeblich mit. Unter seiner Leitung verantwortet der BR zusammen mit WDR und SWR das 2025 im Zuge der laufenden ARD-Reform gegründete ARD-Kompetenzcenter "Wissen, Bildung und Schule", um die Ressourcen des Senderverbunds in diesem Bereich optimal und effizient zu bündeln.Werner Reuß ist seit 1989 beim BR tätig. Nach Stationen u.a. als Redakteur im Programmbereich Politik und Zeitgeschehen, bei der Tagesschau in Hamburg, in der Chefredaktion des Bayerischen Fernsehens und als ARD-Referent des BR-Rundfunkratsvorsitzenden baute er ab 1997 den heutigen Bildungskanal ARD-alpha mit auf. 2006 übernahm Reuß zusätzlich den Programmbereich "Wissenschaft - Bildung - Geschichte". 2002 wurde er mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet, 2004 mit einem Sonderpreis beim Adolf-Grimme-Preis. Seit 2025 ist er auch stellvertretender BR-Programmdirektor Kultur. Seine Wiederberufung als Programmbereichsleiter endet Mitte 2030 mit Eintritt in den Ruhestand.Dr. Hans-Martin Schmidt (50) übernimmt zum 1. Juni 2026 als Hauptabteilungsleiter in der Verwaltungsdirektion unter anderem die Zuständigkeit für die Standortentwicklung des BR. Ein zentraler Schwerpunkt wird in den kommenden Jahren die Weiterentwicklung des BR-Geländes am Funkhaus in der Münchner Innenstadt zum "Munich Media Hub" sein - einem lebendigen, öffentlich zugänglichen Campus für Medien, Wissenschaft und Kultur. Dabei zieht sich der BR auf zirka 20 Prozent der bisher genutzten Fläche zurück und öffnet das Gelände, gemeinsam mit Partnern, für gemeinwohlorientierten, kulturellen und demokratischen Austausch im Herzen von München. Auch das Immobilien- und Flächenmangement sowie zentrale Servicebereiche wie Kantine, Fuhrpark und Hausmeisterdienste fallen in die Zuständigkeit der Hauptabteilung.Hans-Martin Schmidt ist seit 2006 in verschiedenen Positionen im ARD-Verbund tätig. Nach Jurastudium in Passau, Heidelberg und New York war Hans-Martin Schmidt zunächst fünf Jahre lang im ARD-Generalsekretariat Berlin Referent für Medienpolitik und -recht und von 2011 bis 2017 ARD-Auslandskoordinator in der ARD-Programmdirektion in München. Seither arbeitete er in der Intendanz des Bayerischen Rundfunks in leitender Position mit Zuständigkeit für medienpolitische und strategische Fragen. Er hat umfangreiche Erfahrung als Manager anstalts- und bereichsübergreifender Projekte. Auch die bisherige konzeptionelle Entwicklung des "Munich Media Hub" gestaltete er maßgeblich mit. Seine Berufung als Hauptabteilungsleiter ist auf fünf Jahre bis Ende Mai 2031 datiert.Pressekontakt:Anfrangen an den Bayerischen Rundfunk:BR-PressestelleChristian DückE-Mail: christian.dueck@br.deTel.: +49 (0)89 5900-10575www.br.de/presseAnfrangen an den Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks:rundfunkrat@br.deOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6270862