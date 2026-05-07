Palo Alto Networks (PANW): Cyber-Riese greift die 200-Tagelinie an!

Vom Kursschock zum neuen Kaufsignal!

Rückblick

Im Januar/Februar, sahen wir einen massiven Kurseinbruch der Aktie des Cyber-Sicherheits-Spezialisten. Nach einer Bodenbildung befindet sich das Papier nun an einer entscheidenden technischen Marke.

Palo Alto Networks-Aktie: Chart vom 06.05.2026, Kürzel: PANW, Kurs: 190.48 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vorbörslich notiert die Aktie bei 190,48 US-Dollar, was bedeutet, dass der Ausbruch über die 200-Tageline bereits im Gange ist. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 186 US-Dollar wäre ein starkes Kaufsignal. Bei einem erfolgreichen Breakout liegt das nächste technische Ziel bei 200 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Die blaue gestrichelte Linie markiert den Bereich um 179 US-Dollar als Support. Sollte der Kurs unter diese Marke fallen, wäre das Ausbruchsszenario vorerst hinfällig. Ein rascher Rücklauf in Richtung der 50-Tagelinie wird dadurch wahrscheinlicher.

Meinung

Das Unternehmen hat kürzlich die Übernahmen von CyberArk und Chronosphere abgeschlossen. Die Integration dieser Firmen belastet zwar kurzfristig die Margen (was den Rücksetzer im April erklärt), stärkt aber die langfristige Marktposition im Bereich Identitätsschutz und KI-Sicherheit. Ende April haben die Analysten von Berenberg ein Kursziel von 215 US-Dollar mit Buy ausgerufen. Künstliche Intelligenz soll dabei die nächste Wachstumsstufe für das Unternehmen zünden.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 148.96 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.11 Mrd. USD

Meine Meinung zu Palo Alto Networks ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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